Предположительно захваченный США танкер движется рядом с Гренадой

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Нефтетанкер Skipper, предположительно захваченный в среду США, в настоящее время находится между островными государствами Гренада и Тринидад и Тобаго в Карибском море и медленно движется с включенным двигателем, выяснило РИА Новости на основе подаваемых данных с судна.

На обнародованном Бонди видео показано, как из вертолета, зависшего над судном, спускаются по тросам вооруженные люди. Они же показаны с взведенными автоматами, которые сначала наводят на рубку, а потом и заходят в нее.