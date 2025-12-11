Рейтинг@Mail.ru
Предположительно захваченный США танкер движется рядом с Гренадой - РИА Новости, 11.12.2025
03:05 11.12.2025
Предположительно захваченный США танкер движется рядом с Гренадой
в мире, сша, карибское море, венесуэла, дональд трамп, фбр
В мире, США, Карибское море, Венесуэла, Дональд Трамп, ФБР
Предположительно захваченный США танкер движется рядом с Гренадой

РИА Новости: предположительно захваченный США танкер движется рядом с Гренадой

© кадр видео ПентагонаЗахват военными США танкера у берегов Венесуэлы
Захват военными США танкера у берегов Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© кадр видео Пентагона
Захват военными США танкера у берегов Венесуэлы. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Нефтетанкер Skipper, предположительно захваченный в среду США, в настоящее время находится между островными государствами Гренада и Тринидад и Тобаго в Карибском море и медленно движется с включенным двигателем, выяснило РИА Новости на основе подаваемых данных с судна.
Согласно сигналу с танкера, транслируемому интернет-порталом Marinetraffic, Skipper в настоящее время находится в Карибском море с включенным двигателем. Скорость судна составляет всего около полутора узлов или менее трех километров в час.
Ранее американские СМИ сообщили, что именно это судно было захвачено в среду американскими военными у берегов Венесуэлы.
О самом захвате ранее в среду заявил президент США Дональд Трамп. Как сообщила позднее генпрокурор США Пэм Бонди, власти США подозревают, что захваченный ими у берегов Венесуэлы танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Операцию проводили ФБР, Служба расследований внутренней безопасности и Береговая охрана США при поддержке министерства войны.
На обнародованном Бонди видео показано, как из вертолета, зависшего над судном, спускаются по тросам вооруженные люди. Они же показаны с взведенными автоматами, которые сначала наводят на рубку, а потом и заходят в нее.
В миреСШАКарибское мореВенесуэлаДональд ТрампФБР
 
 
