Предположительно захваченный США танкер движется рядом с Гренадой

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Нефтетанкер Skipper, предположительно захваченный в среду США, в настоящее время находится между островными государствами Гренада и Тринидад и Тобаго в Карибском море и медленно движется с включенным двигателем, выяснило РИА Новости на основе подаваемых данных с судна.
Согласно сигналу с танкера, транслируемому интернет-порталом Marinetraffic, Skipper в настоящее время находится в Карибском море с включенным двигателем. Скорость судна составляет всего около полутора узлов или менее трех километров в час.
Ранее американские СМИ сообщили, что именно это судно было захвачено в среду американскими военными у берегов Венесуэлы.
О самом захвате ранее в среду заявил президент США Дональд Трамп. Как сообщила позднее генпрокурор США Пэм Бонди, власти США подозревают, что захваченный ими у берегов Венесуэлы танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Операцию проводили ФБР, Служба расследований внутренней безопасности и Береговая охрана США при поддержке министерства войны.
На обнародованном Бонди видео показано, как из вертолета, зависшего над судном, спускаются по тросам вооруженные люди. Они же показаны с взведенными автоматами, которые сначала наводят на рубку, а потом и заходят в нее.