Пентагон переадресовал вопросы о захвате нефтетанкера в Белый дом - РИА Новости, 11.12.2025
02:43 11.12.2025
Пентагон переадресовал вопросы о захвате нефтетанкера в Белый дом
Пентагон в ответ на запрос РИА Новости прокомментировать захват танкера у берегов Венесуэлы, переадресовал его в Белый дом.
в мире
сша
венесуэла
иран
дональд трамп
министерство обороны сша
фбр
сша
венесуэла
иран
Пентагон переадресовал вопросы о захвате нефтетанкера в Белый дом

Пентагон переадресовал вопросы о захвате танкера у берегов Венесуэлы в Белый дом

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Пентагон в ответ на запрос РИА Новости прокомментировать захват танкера у берегов Венесуэлы, переадресовал его в Белый дом.
"Мы бы посоветовали вам обратиться в Белый дом", - сообщил агентству представитель офиса министра войны США на просьбу прокомментировать захват танкера.
О самом захвате ранее в среду заявил президент США Дональд Трамп. Как заявила позднее генпрокурор США Пэм Бонди, власти США подозревают, что захваченный ими у берегов Венесуэлы танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Операцию проводили ФБР, Служба расследований внутренней безопасности и Береговая охрана США при поддержке министерства войны.
