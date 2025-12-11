https://ria.ru/20251211/tanker-2061266431.html
Пентагон переадресовал вопросы о захвате нефтетанкера в Белый дом
Пентагон переадресовал вопросы о захвате нефтетанкера в Белый дом - РИА Новости, 11.12.2025
Пентагон переадресовал вопросы о захвате нефтетанкера в Белый дом
Пентагон в ответ на запрос РИА Новости прокомментировать захват танкера у берегов Венесуэлы, переадресовал его в Белый дом. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T02:43:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
иран
дональд трамп
министерство обороны сша
фбр
сша
венесуэла
иран
Пентагон переадресовал вопросы о захвате нефтетанкера в Белый дом
