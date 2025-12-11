https://ria.ru/20251211/tanker-2061261043.html
Генпрокурор США опубликовала кадры захвата танкера у берегов Венесуэлы
Генпрокурор США опубликовала кадры захвата танкера у берегов Венесуэлы
Генпрокурор США опубликовала кадры захвата танкера у берегов Венесуэлы
Генпрокурор США Пэм Бонди опубликовала в соцсети Х видео захвата крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. РИА Новости, 11.12.2025
в мире
сша
венесуэла
иран
дональд трамп
фбр
сша
венесуэла
иран
Генпрокурор США опубликовала кадры захвата танкера у берегов Венесуэлы
