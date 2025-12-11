Рейтинг@Mail.ru
В США объяснили захват танкера у берегов Венесуэлы
01:38 11.12.2025 (обновлено: 02:59 11.12.2025)
В США объяснили захват танкера у берегов Венесуэлы
В США объяснили захват танкера у берегов Венесуэлы - РИА Новости, 11.12.2025
В США объяснили захват танкера у берегов Венесуэлы
Власти США подозревают, что захваченный ими у берегов Венесуэлы танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана, заявила РИА Новости, 11.12.2025
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
николас мадуро
фбр
центральное разведывательное управление (цру)
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, николас мадуро, фбр, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, ФБР, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)

В США объяснили захват танкера у берегов Венесуэлы

© кадр видео ПентагонаЗахват военными США танкера у берегов Венесуэлы
Захват военными США танкера у берегов Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© кадр видео Пентагона
Захват военными США танкера у берегов Венесуэлы
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Власти США подозревают, что захваченный ими у берегов Венесуэлы танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана, заявила в X генпрокурор Пэм Бонди.
По ее словам, Вашингтон реализовал "ордер на арест нефтяного танкера, который использовали для перевозки подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана". Захват производился при поддержке министерства войны и ФБР.
Президент США Дональд Трамп накануне заявил о задержании очень крупного танкера у берегов Венесуэлы. По его утверждениям, на это имелись веские причины.
Согласно сигналу с танкера Skipper, транслируемому интернет-порталом Marinetraffic, в настоящее время судно находится между островными государствами Гренада и Тринидад и Тобаго в Карибском море и медленно движется с включенным двигателем.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Пентагон переадресовал вопросы о захвате нефтетанкера в Белый дом
02:43

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого двусторонние отношения значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. Утверждается, что президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты. При этом Трамп заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
США тайно готовятся к свержению Мадуро, сообщает CNN
9 декабря, 16:46
Тем не менее в середине ноября в воды Карибского моря вошла ударная группа кораблей американских ВМС во главе с USS Gerald R. Ford. Экипаж авианосца насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов.
Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что США готовятся начать новую фазу операций против Венесуэлы, включая возможное свержение Мадуро.
В начале декабря пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон признала, что США работают над планом на этот случай, подчеркнув, что решения о таких действиях находятся в ведении Трампа как Верховного главнокомандующего. При этом уже начавшееся применение военной силы, по ее утверждению, соответствует международному праву.
Сам хозяин Белого дома заявлял, что Штаты готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Захарова назвала цель давления на Венесуэлу
9 декабря, 13:24
 
В миреВенесуэлаСШАДональд ТрампНиколас МадуроФБРЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
