В США объяснили захват танкера у берегов Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Власти США подозревают, что захваченный ими у берегов Венесуэлы танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана, заявила в X генпрокурор Пэм Бонди.

министерства войны и ФБР. По ее словам, Вашингтон реализовал "ордер на арест нефтяного танкера, который использовали для перевозки подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана". Захват производился при поддержке

Президент США Дональд Трамп накануне заявил о задержании очень крупного танкера у берегов Венесуэлы. По его утверждениям, на это имелись веские причины.

Согласно сигналу с танкера Skipper, транслируемому интернет-порталом Marinetraffic, в настоящее время судно находится между островными государствами Гренада и Тринидад и Тобаго в Карибском море и медленно движется с включенным двигателем.

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

Из-за этого двусторонние отношения значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро . Утверждается, что президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты. При этом Трамп заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом

Тем не менее в середине ноября в воды Карибского моря вошла ударная группа кораблей американских ВМС во главе с USS Gerald R. Ford. Экипаж авианосца насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов.

Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что США готовятся начать новую фазу операций против Венесуэлы, включая возможное свержение Мадуро.

В начале декабря пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон признала, что США работают над планом на этот случай, подчеркнув, что решения о таких действиях находятся в ведении Трампа как Верховного главнокомандующего. При этом уже начавшееся применение военной силы, по ее утверждению, соответствует международному праву.