https://ria.ru/20251211/tanker-2061259271.html
В захвате танкера у берегов Венесуэлы участвовали ФБР и Пентагон
В захвате танкера у берегов Венесуэлы участвовали ФБР и Пентагон - РИА Новости, 11.12.2025
В захвате танкера у берегов Венесуэлы участвовали ФБР и Пентагон
Захват властями США нефтяного танкера у берегов Венесуэлы производился при поддержке министерства войны и ФБР, заявила в четверг американский генпрокурор Пэм... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T01:21:00+03:00
2025-12-11T01:21:00+03:00
2025-12-11T01:21:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148641/58/1486415818_0:164:2049:1317_1920x0_80_0_0_c612b842e61a9edeb1b8f2915f820f23.jpg
https://ria.ru/20251211/tanker-2061259134.html
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148641/58/1486415818_140:0:1896:1317_1920x0_80_0_0_311a2ab995af5296dbeeec023803afd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп, фбр
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, ФБР
В захвате танкера у берегов Венесуэлы участвовали ФБР и Пентагон
Бонди: в захвате танкера у берегов Венесуэлы участвовали ФБР и Пентагон