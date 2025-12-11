Рейтинг@Mail.ru
01:21 11.12.2025
В захвате танкера у берегов Венесуэлы участвовали ФБР и Пентагон
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
фбр
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп, фбр
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, ФБР
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Захват властями США нефтяного танкера у берегов Венесуэлы производился при поддержке министерства войны и ФБР, заявила в четверг американский генпрокурор Пэм Бонди.
"Федеральное бюро расследований, Служба расследований внутренней безопасности и Береговая охрана США при поддержке министерства войны провели операцию по аресту танкера по перевозке сырой нефти", - написала она в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что власти США в среду задержали очень крупный танкер у берегов Венесуэлы. По его утверждениям, на это имелись веские причины.
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
США подозревают захваченный танкер в перевозке нефти из Венесуэлы и Ирана
В миреСШАВенесуэлаДональд ТрампФБР
 
 
