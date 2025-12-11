Рейтинг@Mail.ru
США подозревают захваченный танкер в перевозке нефти из Венесуэлы и Ирана
01:19 11.12.2025
США подозревают захваченный танкер в перевозке нефти из Венесуэлы и Ирана
Власти США подозревают, что захваченный ими у берегов Венесуэлы танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана
США подозревают захваченный танкер в перевозке нефти из Венесуэлы и Ирана

Генпрокурор Бонди: захваченный танкер мог перевозить нефть из Венесуэлы и Ирана

Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Власти США подозревают, что захваченный ими у берегов Венесуэлы танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана, сообщила генпрокурор Пэм Бонди.
Как написала Бонди в соцсети Х, власти США реализовали "ордер на арест нефтяного танкера, который использовали для перевозки подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана".
Арест был произведен у побережья Венесуэлы, сообщила Бонди.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп заявил, что для захвата танкера у Венесуэла были веские причины
