Число погибших в Таиланде в ходе конфликта с Камбоджей возросло до 12
10:40 11.12.2025
Число погибших в Таиланде в ходе конфликта с Камбоджей возросло до 12
Число погибших в Таиланде в ходе конфликта с Камбоджей возросло до 12 - РИА Новости, 11.12.2025
Число погибших в Таиланде в ходе конфликта с Камбоджей возросло до 12
Три мирных жителя и девять военных Таиланда погибли в ходе пограничного конфликта с Камбоджей, более 120 человек пострадали, сообщает телеканал Thai PBS со... РИА Новости, 11.12.2025
в мире
таиланд
камбоджа
куала-лумпур
таиланд
камбоджа
куала-лумпур
2025
в мире, таиланд, камбоджа, куала-лумпур
В мире, Таиланд, Камбоджа, Куала-Лумпур
Число погибших в Таиланде в ходе конфликта с Камбоджей возросло до 12

Thai PBS: число погибших в Таиланде из-за конфликта с Камбоджей возросло до 12

Боец тайской армии, пострадавший в результате столкновений на границе с Камбоджей
Боец тайской армии, пострадавший в результате столкновений на границе с Камбоджей - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Royal Thai Army
Боец тайской армии, пострадавший в результате столкновений на границе с Камбоджей. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Три мирных жителя и девять военных Таиланда погибли в ходе пограничного конфликта с Камбоджей, более 120 человек пострадали, сообщает телеканал Thai PBS со ссылкой на военных.
Ранее было известно о гибели восьми военных.
"Военные Таиланда подтвердили гибель трех гражданских лиц и девяти военнослужащих, более 120 человек получили ранения", - пишет телеканал Thai PBS.
По последним данным, со своей стороны Камбоджа потеряла 10 человек, включая младенца, среди гражданского населения, по меньшей мере 60 человек пострадали. Из-за боевых действий были эвакуированы около 400 тысяч жителей приграничных провинций Таиланда, в Камбодже свои дома вынужденно покинули более 190 тысяч человек.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.
Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Новостной портал Khaosod написал, что камбоджийские солдаты открыли огонь по сотрудникам службы безопасности королевства, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эти сведения, уточнив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
Таиландский премьер Анутхин Чанвиракун объявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Камбоджи призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения": декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя государствами и подписана обеими сторонами в октябре в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.
Заголовок открываемого материала