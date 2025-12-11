Боец тайской армии, пострадавший в результате столкновений на границе с Камбоджей. Архивное фото

© AP Photo / Royal Thai Army Боец тайской армии, пострадавший в результате столкновений на границе с Камбоджей

Число погибших в Таиланде в ходе конфликта с Камбоджей возросло до 12

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Три мирных жителя и девять военных Таиланда погибли в ходе пограничного конфликта с Камбоджей, более 120 человек пострадали, сообщает телеканал Три мирных жителя и девять военных Таиланда погибли в ходе пограничного конфликта с Камбоджей, более 120 человек пострадали, сообщает телеканал Thai PBS со ссылкой на военных.

Ранее было известно о гибели восьми военных.

"Военные Таиланда подтвердили гибель трех гражданских лиц и девяти военнослужащих, более 120 человек получили ранения", - пишет телеканал Thai PBS.

По последним данным, со своей стороны Камбоджа потеряла 10 человек, включая младенца, среди гражданского населения, по меньшей мере 60 человек пострадали. Из-за боевых действий были эвакуированы около 400 тысяч жителей приграничных провинций Таиланда, в Камбодже свои дома вынужденно покинули более 190 тысяч человек.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.

Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.

Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Новостной портал Khaosod написал, что камбоджийские солдаты открыли огонь по сотрудникам службы безопасности королевства, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эти сведения, уточнив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.