СМИ: в конфликте с Камбоджей погибло восемь военных Таиланда
05:34 11.12.2025
СМИ: в конфликте с Камбоджей погибло восемь военных Таиланда
СМИ: в конфликте с Камбоджей погибло восемь военных Таиланда
СМИ: в конфликте с Камбоджей погибло восемь военных Таиланда
Число военных Таиланда, погибших в конфликте с Камбоджей, возросло до восьми, сообщает портал Khaosod English. РИА Новости, 11.12.2025
СМИ: в конфликте с Камбоджей погибло восемь военных Таиланда

Khaosod English: в конфликте с Камбоджей погибли восемь военных Таиланда

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Число военных Таиланда, погибших в конфликте с Камбоджей, возросло до восьми, сообщает портал Khaosod English.
Ранее Khaosod English сообщал о шести погибших военных Таиланда.
"На странице вооруженных сил Таиланда сегодня сообщили о гибели восьмого тайского солдата в пограничном конфликте", - пишет портал в соцсети X.
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.
Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Новостной портал Khaosod написал, что камбоджийские солдаты открыли огонь по сотрудникам службы безопасности королевства, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эти сведения, уточнив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
Таиландский премьер Анутхин Чанвиракун объявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Камбоджи призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения": декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя государствами и подписана обеими сторонами в октябре в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.
В миреТаиландКамбоджаКуала-Лумпур
 
 
