Сын Алена Делона потребовал исключить свою сестру из завещания

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Младший сын покойного французского актера Алена Делона Ален-Фабьен Младший сын покойного французского актера Алена Делона Ален-Фабьен заявил в четверг, что он обратился в швейцарский суд с просьбой исключить его сестру Анушку из завещания отца.

В сентябре радиостанция RTL передала, что Ален-Фабьен обратился в суд с требованием аннулировать завещание своего отца. Слушание по этому заявлению назначено на 9 марта 2026 года. Согласно информации RTL, 50% своего состояния Делон завещал Анушке, а братьям Алену-Фабьену и Энтони досталось по 25%. Наследство актера оценивается примерно в 50 миллионов евро.

"Я настаиваю на лишении моей сестры права наследования, я не хочу, чтобы она прикасалась хоть к чему-то (из наследства – ред.), ни к единому сантиму", - заявил Ален-Фабьен в эфире RTL.

Ален-Фабьен считает, что "определенные злонамеренные лица воспользовались слабым состоянием" его отца "для получения денежной выгоды". По его словам, его нынешнее заявление "это не вопрос денег", а желание уважить "попранную" последнюю волю отца.

Младший сын Алена Делона завил, что в своем обращении он сослался на положения швейцарского права и потребовал исключения Анушки из завещания как человека "державшего другое лицо на медикаментозном лечении, которое не было нужно, с целью ослабить его чтобы заставить изменить положения завещания".

"Они госпитализировали его в Швейцарии , выписали из клиники, отвезли к нотариусу, заставили его подписать завещание, и вернули обратно в клинику. Он был не в состоянии подписать что-либо", - сказал Ален-Фабьен, заметив, что решение выписать кого-то из больницы на несколько часов ради подписания важных бумаг является "подозрительным".

Младший сын актера добавил, что он узнал о новом завещании отца только после его смерти, и что увидел в новом завещании троих исполнителей, которых не было в завещании от 2015 года.