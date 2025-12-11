Рейтинг@Mail.ru
Сын Алена Делона потребовал исключить свою сестру из завещания - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 11.12.2025 (обновлено: 15:35 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/syn-2061399665.html
Сын Алена Делона потребовал исключить свою сестру из завещания
Сын Алена Делона потребовал исключить свою сестру из завещания - РИА Новости, 11.12.2025
Сын Алена Делона потребовал исключить свою сестру из завещания
Младший сын покойного французского актера Алена Делона Ален-Фабьен заявил в четверг, что он обратился в швейцарский суд с просьбой исключить его сестру Анушку... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T15:23:00+03:00
2025-12-11T15:35:00+03:00
в мире
швейцария
ален делон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
https://ria.ru/20240821/alena-1967554182.html
https://ria.ru/20240818/delon-1966878358.html
https://ria.ru/20240818/delon-1966855320.html
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, ален делон
В мире, Швейцария, Ален Делон
Сын Алена Делона потребовал исключить свою сестру из завещания

Младший сын Алена Делона попросил суд исключить свою сестру Анушку из завещания

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Младший сын покойного французского актера Алена Делона Ален-Фабьен заявил в четверг, что он обратился в швейцарский суд с просьбой исключить его сестру Анушку из завещания отца.
В сентябре радиостанция RTL передала, что Ален-Фабьен обратился в суд с требованием аннулировать завещание своего отца. Слушание по этому заявлению назначено на 9 марта 2026 года. Согласно информации RTL, 50% своего состояния Делон завещал Анушке, а братьям Алену-Фабьену и Энтони досталось по 25%. Наследство актера оценивается примерно в 50 миллионов евро.
Французский актер Ален Делон - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Бывшая спутница Делона заявила, что ее не пригласили на похороны актера
21 августа 2024, 14:22
"Я настаиваю на лишении моей сестры права наследования, я не хочу, чтобы она прикасалась хоть к чему-то (из наследства – ред.), ни к единому сантиму", - заявил Ален-Фабьен в эфире RTL.
Ален-Фабьен считает, что "определенные злонамеренные лица воспользовались слабым состоянием" его отца "для получения денежной выгоды". По его словам, его нынешнее заявление "это не вопрос денег", а желание уважить "попранную" последнюю волю отца.
Младший сын Алена Делона завил, что в своем обращении он сослался на положения швейцарского права и потребовал исключения Анушки из завещания как человека "державшего другое лицо на медикаментозном лечении, которое не было нужно, с целью ослабить его чтобы заставить изменить положения завещания".
Актер Ален Делон - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
"Вы слишком красивый": с чем всю жизнь боролся Ален Делон
18 августа 2024, 13:13
"Они госпитализировали его в Швейцарии, выписали из клиники, отвезли к нотариусу, заставили его подписать завещание, и вернули обратно в клинику. Он был не в состоянии подписать что-либо", - сказал Ален-Фабьен, заметив, что решение выписать кого-то из больницы на несколько часов ради подписания важных бумаг является "подозрительным".
Младший сын актера добавил, что он узнал о новом завещании отца только после его смерти, и что увидел в новом завещании троих исполнителей, которых не было в завещании от 2015 года.
Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон скончался 18 августа 2024 года в возрасте 88 лет. Он получил наибольшую известность благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.
Французский актер Ален Делон - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Легенда мирового кино: каким запомнится Ален Делон
18 августа 2024, 10:38
 
В миреШвейцарияАлен Делон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала