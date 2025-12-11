Сын Алена Делона потребовал исключить свою сестру из завещания

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Младший сын покойного французского актера Алена Делона Ален-Фабьен заявил в четверг, что он обратился в швейцарский суд с просьбой исключить его сестру Анушку из завещания отца.
В сентябре радиостанция RTL передала, что Ален-Фабьен обратился в суд с требованием аннулировать завещание своего отца. Слушание по этому заявлению назначено на 9 марта 2026 года. Согласно информации RTL, 50% своего состояния Делон завещал Анушке, а братьям Алену-Фабьену и Энтони досталось по 25%. Наследство актера оценивается примерно в 50 миллионов евро.
"Я настаиваю на лишении моей сестры права наследования, я не хочу, чтобы она прикасалась хоть к чему-то (из наследства – ред.), ни к единому сантиму", - заявил Ален-Фабьен в эфире RTL.
Ален-Фабьен считает, что "определенные злонамеренные лица воспользовались слабым состоянием" его отца "для получения денежной выгоды". По его словам, его нынешнее заявление "это не вопрос денег", а желание уважить "попранную" последнюю волю отца.
Младший сын Алена Делона завил, что в своем обращении он сослался на положения швейцарского права и потребовал исключения Анушки из завещания как человека "державшего другое лицо на медикаментозном лечении, которое не было нужно, с целью ослабить его чтобы заставить изменить положения завещания".
"Они госпитализировали его в Швейцарии, выписали из клиники, отвезли к нотариусу, заставили его подписать завещание, и вернули обратно в клинику. Он был не в состоянии подписать что-либо", - сказал Ален-Фабьен, заметив, что решение выписать кого-то из больницы на несколько часов ради подписания важных бумаг является "подозрительным".
Младший сын актера добавил, что он узнал о новом завещании отца только после его смерти, и что увидел в новом завещании троих исполнителей, которых не было в завещании от 2015 года.
Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон скончался 18 августа 2024 года в возрасте 88 лет. Он получил наибольшую известность благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.
