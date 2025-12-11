Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:48 11.12.2025 (обновлено: 20:50 11.12.2025)
В Чувашии рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА
В Чувашии рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА
Двое пострадавших при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов в Чебоксарах находятся в тяжелом состоянии, пятеро - в состоянии средней тяжести,... РИА Новости, 11.12.2025
чебоксары, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Чебоксары, Происшествия
В Чувашии рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

Двое пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах находятся в тяжелом состоянии

Машина скорой помощи
Машина скорой помощи
Машина скорой помощи. Архивное фото
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Двое пострадавших при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов в Чебоксарах находятся в тяжелом состоянии, пятеро - в состоянии средней тяжести, сообщает министерство здравоохранения Чувашии.
Во вторник в результате атаки украинских беспилотников были повреждены жилые дома в Чебоксарах, пострадали 14 человек, семеро из них были госпитализированы.
"По состоянию на 20.00 11 декабря двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, пятеро - в состоянии средней тяжести. К процессу лечения привлечены мультидисциплинарные бригады врачей. Для согласованности действий также проведены телемедицинские консультации с федеральными клиниками", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
Еще семеро пострадавших, включая одного ребенка, получают медицинскую помощь амбулаторно, добавило министерство.
Последствия атаки украинских беспилотников в Чебоксарах - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Житель Чебоксар рассказал, как его отбросило взрывной волной при атаке БПЛА
9 декабря, 12:51
 
Специальная военная операция на УкраинеЧебоксарыПроисшествия
 
 
