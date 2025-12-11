https://ria.ru/20251211/svo-2061521421.html
В Чувашии рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА
Двое пострадавших при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов в Чебоксарах находятся в тяжелом состоянии, пятеро - в состоянии средней тяжести,... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T20:48:00+03:00
2025-12-11T20:48:00+03:00
2025-12-11T20:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
чебоксары
происшествия
Двое пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах находятся в тяжелом состоянии