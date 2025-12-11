Герой России назвал спецоперацию революцией в военном деле

По его словам, за время проведения СВО в российской армии появилось много новых образцов вооружения.

"И это все тут же опробируется в ходе боевых действий, вносятся коррективы, повышающие эффективность применения такого оружия. И эта специальная военная операция, которая закончится нашей победой, даст армии много новых образцов оружия", - подчеркнул Липовой.