Рейтинг@Mail.ru
Герой России назвал спецоперацию революцией в военном деле - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/svo-2061516949.html
Герой России назвал спецоперацию революцией в военном деле
Герой России назвал спецоперацию революцией в военном деле - РИА Новости, 11.12.2025
Герой России назвал спецоперацию революцией в военном деле
Специальная военная операция – это революция в военном деле и военной тактике, заявил РИА Новости председатель президиума общероссийской организации "Офицеры... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T20:12:00+03:00
2025-12-11T20:12:00+03:00
в мире
россия
сергей липовой
офицеры россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572753997_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_0d9d2a08245dbdf52010079d198f842a.jpg
https://ria.ru/20251120/putin-2056449322.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572753997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b69b9e777a6ef9add28d69bce1e424f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей липовой, офицеры россии
В мире, Россия, Сергей Липовой, Офицеры России
Герой России назвал спецоперацию революцией в военном деле

Генерал Липовой назвал СВО революцией в военном деле и военной тактике

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСергей Липовой во время пресс-конференции
Сергей Липовой во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Сергей Липовой во время пресс-конференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Специальная военная операция – это революция в военном деле и военной тактике, заявил РИА Новости председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой.
"Специальная военная операция – это не просто военная операция, это революция в военном деле, в военной тактике, революция среди вооружения, применение непосредственно высокоточного оружия", - сказал Липовой в беседе с агентством на церемонии вручения медалей "За офицерскую честь" военнослужащим-участникам СВО.
По его словам, за время проведения СВО в российской армии появилось много новых образцов вооружения.
"И это все тут же опробируется в ходе боевых действий, вносятся коррективы, повышающие эффективность применения такого оружия. И эта специальная военная операция, которая закончится нашей победой, даст армии много новых образцов оружия", - подчеркнул Липовой.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Путин назвал достижение целей СВО главной задачей России
20 ноября, 22:26
 
В миреРоссияСергей ЛиповойОфицеры России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала