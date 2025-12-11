https://ria.ru/20251211/svo-2061516949.html
Герой России назвал спецоперацию революцией в военном деле
Герой России назвал спецоперацию революцией в военном деле - РИА Новости, 11.12.2025
Герой России назвал спецоперацию революцией в военном деле
Специальная военная операция – это революция в военном деле и военной тактике, заявил РИА Новости председатель президиума общероссийской организации "Офицеры... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T20:12:00+03:00
2025-12-11T20:12:00+03:00
2025-12-11T20:12:00+03:00
в мире
россия
сергей липовой
офицеры россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572753997_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_0d9d2a08245dbdf52010079d198f842a.jpg
https://ria.ru/20251120/putin-2056449322.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572753997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b69b9e777a6ef9add28d69bce1e424f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей липовой, офицеры россии
В мире, Россия, Сергей Липовой, Офицеры России
Герой России назвал спецоперацию революцией в военном деле
Генерал Липовой назвал СВО революцией в военном деле и военной тактике
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Специальная военная операция – это революция в военном деле и военной тактике, заявил РИА Новости председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой.
"Специальная военная операция – это не просто военная операция, это революция в военном деле, в военной тактике, революция среди вооружения, применение непосредственно высокоточного оружия", - сказал Липовой
в беседе с агентством на церемонии вручения медалей "За офицерскую честь" военнослужащим-участникам СВО.
По его словам, за время проведения СВО в российской армии появилось много новых образцов вооружения.
"И это все тут же опробируется в ходе боевых действий, вносятся коррективы, повышающие эффективность применения такого оружия. И эта специальная военная операция, которая закончится нашей победой, даст армии много новых образцов оружия", - подчеркнул Липовой.