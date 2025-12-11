https://ria.ru/20251211/svo-2061501223.html
Путин обратился к бойцам 6-й мотострелковой бригады
Путин обратился к бойцам 6-й мотострелковой бригады - РИА Новости, 11.12.2025
Путин обратился к бойцам 6-й мотострелковой бригады
Президент России Владимир Путин, говоря с бойцами роты 6-й мотострелковой бригады в режиме видеоконференции, заявил, что у них все получается и будет... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T18:49:00+03:00
2025-12-11T18:49:00+03:00
2025-12-11T21:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:114:2956:1777_1920x0_80_0_0_036fd7cf4248c13e434792be7bac5c09.jpg
https://ria.ru/20251211/putin-2061494195.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин обратился к бойцам 6-й мотострелковой бригады
Путин: у бойцов 6-й мотострелковой бригады все получается и будет получаться