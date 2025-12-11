Рейтинг@Mail.ru
Путин обратился к бойцам 6-й мотострелковой бригады
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:49 11.12.2025 (обновлено: 21:20 11.12.2025)
Путин обратился к бойцам 6-й мотострелковой бригады
Путин обратился к бойцам 6-й мотострелковой бригады - РИА Новости, 11.12.2025
Путин обратился к бойцам 6-й мотострелковой бригады
Президент России Владимир Путин, говоря с бойцами роты 6-й мотострелковой бригады в режиме видеоконференции, заявил, что у них все получается и будет... РИА Новости, 11.12.2025
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин обратился к бойцам 6-й мотострелковой бригады

Путин: у бойцов 6-й мотострелковой бригады все получается и будет получаться

Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря с бойцами роты 6-й мотострелковой бригады в режиме видеоконференции, заявил, что у них все получается и будет получаться.
"У вас все получается и будет получаться", - сказала Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.
Глава государства поблагодарил военных за службу и пожелал всего самого доброго.
Версия 2023.1 Beta
