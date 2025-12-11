Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Северска
Специальная военная операция на Украине
 
18:46 11.12.2025 (обновлено: 18:53 11.12.2025)
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Северска
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Северска
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил бойцов "Южной" группировки войск с освобождением Северска в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2025
северск, россия, донецкая народная республика, валерий герасимов, андрей белоусов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Северск, Россия, Донецкая Народная Республика, Валерий Герасимов, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Северска

Белоусов поздравил бойцов с освобождением Северска в ДНР

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил бойцов "Южной" группировки войск с освобождением Северска в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что Северск освобожден.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени М.И.Платова и 123-й отдельной гвардейской мотострелковой орденов Доблести I и II степени бригады имени Маршала К.Е.Ворошилова с освобождением населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверскРоссияДонецкая Народная РеспубликаВалерий ГерасимовАндрей БелоусовВладимир Путин
 
 
