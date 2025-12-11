https://ria.ru/20251211/svo-2061499954.html
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Северска
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил бойцов "Южной" группировки войск с освобождением Северска в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T18:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
россия
донецкая народная республика
валерий герасимов
андрей белоусов
владимир путин
