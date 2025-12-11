Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил командующим группировками войск продолжить выполнение задач
Специальная военная операция на Украине
 
18:08 11.12.2025
Путин поручил командующим группировками войск продолжить выполнение задач
Путин поручил командующим группировками войск продолжить выполнение задач
Президент РФ Владимир Путин поручил командующим группировками войск продолжить выполнять задачи в строгом соответствии с замыслом спецоперации. РИА Новости, 11.12.2025
Путин поручил командующим группировками войск продолжить выполнение задач

Путин поручил продолжить выполнение задач в соответствии с замыслом спецоперации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО. Справа: командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов
Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО. Справа: командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил командующим группировками войск продолжить выполнять задачи в строгом соответствии с замыслом спецоперации.
"Командующим группировками войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции", - сказал Путин на совещании по ситуации в зоне СВО.
Военнослужащие ВС РФ на одной из улиц в освобожденном Северске - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Путин поздравил взявших Северск российских бойцов, назвав их молодцами
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинСпецоперацияВооруженные силы РФ
 
 
