Путин поручил командующим группировками войск продолжить выполнение задач
Путин поручил командующим группировками войск продолжить выполнение задач - РИА Новости, 11.12.2025
Путин поручил командующим группировками войск продолжить выполнение задач
Президент РФ Владимир Путин поручил командующим группировками войск продолжить выполнять задачи в строгом соответствии с замыслом спецоперации. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T18:08:00+03:00
2025-12-11T18:08:00+03:00
2025-12-11T18:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
спецоперация
вооруженные силы рф
россия
Новости
Путин поручил командующим группировками войск продолжить выполнение задач
Путин поручил продолжить выполнение задач в соответствии с замыслом спецоперации