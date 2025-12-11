Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил взявших Северск российских бойцов, назвав их молодцами
Специальная военная операция на Украине
 
18:06 11.12.2025
Путин поздравил взявших Северск российских бойцов, назвав их молодцами
Путин поздравил взявших Северск российских бойцов, назвав их молодцами
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских бойцов, взявших Северск, отметив, что они молодцы. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T18:06:00+03:00
2025-12-11T18:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
Северск, Россия, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на одной из улиц в освобожденном Северске
Военнослужащие ВС РФ на одной из улиц в освобожденном Северске. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских бойцов, взявших Северск, отметив, что они молодцы.
"Молодцы. Поздравляю вас", - сказал Путин на совещании по ситуации в зоне СВО в режиме видеоконференции, комментируя освобождение Северска.
Группировка "Восток" продвигается высокими темпами, заявил Путин
Специальная военная операция на Украине
 
 
