Рейтинг@Mail.ru
Бойцы на СВО готовят свои подарки Родине на Новый год, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 11.12.2025 (обновлено: 18:59 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/svo-2061475868.html
Бойцы на СВО готовят свои подарки Родине на Новый год, заявил Путин
Бойцы на СВО готовят свои подарки Родине на Новый год, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2025
Бойцы на СВО готовят свои подарки Родине на Новый год, заявил Путин
Бойцы ВС Российской Федерации готовят на фронте свои подарки России на Новый год, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:49:00+03:00
2025-12-11T18:59:00+03:00
владимир путин
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061500249_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d351a273ccfe5b0c754de3c3d55b967d.jpg
https://ria.ru/20251211/putin-2061480632.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: пока страна готовится к Новому году, герои на фронте готовят свои подарки Родине
Путин: пока страна готовится к Новому году герои на фронте готовят свои подарки Родине
2025-12-11T17:49
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061500249_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_71f624746b02db0bf760c47d17c0ad93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, происшествия, россия
Владимир Путин, Происшествия, Россия
Бойцы на СВО готовят свои подарки Родине на Новый год, заявил Путин

Путин: бойцы на СВО готовят свои подарки Родине на Новый год

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Бойцы ВС Российской Федерации готовят на фронте свои подарки России на Новый год, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас скоро Новый год, и вся страна готовится к этому Новому году: кто-то печет сладкие пирожки, кто-то - блины, кто-то варит сталь и готовит ее, чтобы работала оборонная промышленность, а кто-то в ходе специальной военной операции прямо на фронте выполняет свои задачи и готовит свои подарки России, стоит у своей печи и там работает, несет службу, рискует собой", - сказал Путин на совещании по ситуации в зоне СВО.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Путин обсудил с военными ситуацию в зоне действий группировки "Юг"
Вчера, 17:57
 
Владимир ПутинПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала