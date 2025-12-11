Рейтинг@Mail.ru
Противник рассчитывал, что Россия увязнет под Северском, заявил Путин
17:46 11.12.2025 (обновлено: 17:58 11.12.2025)
Противник рассчитывал, что Россия увязнет под Северском, заявил Путин
Противник рассчитывал, что Россия увязнет под Северском, заявил Путин
Противник рассчитывал, что Россия увязнет под Северском, заявил Путин
Противник рассчитывал, что при взятии Северска Россия увязнет на этом направлении, но у него ничего не получилось, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2025
2025
россия
Россия
Противник рассчитывал, что Россия увязнет под Северском, заявил Путин

Путин: противник рассчитывал, что Россия увязнет под Северском

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Противник рассчитывал, что при взятии Северска Россия увязнет на этом направлении, но у него ничего не получилось, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы понимаем, что, создав этот укрепрайон в районе Северской и в самом городе, противник рассчитывал на то, что мы там увязнем в штурме этого города, и тем самым он сможет сдержать наше наступление. У противника ничего не получилось, а у вас получилось всё, что вы запланировали, всё, что задумали. Поздравляю вас", - сказал Путин командующему 3-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Игорю Кузьменкову на совещании по ситуации в зоне СВО.
