Путин поблагодарил российских солдат за взятие Северска

Специальная военная операция на Украине
 
17:44 11.12.2025 (обновлено: 17:55 11.12.2025)
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих за взятие Северска.
В четверг начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину сообщил, что город Северск освобожден.
"Благодарю вас всех за службу, товарищи", - сказал Путин на совещании по ситуации в зоне СВО.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Путин предложил военным рассмотреть обстановку в зоне СВО
Специальная военная операция на УкраинеСеверскВладимир ПутинРоссияВалерий ГерасимовПроисшествия
 
 
