https://ria.ru/20251211/svo-2061469415.html
В Гуляйполе продолжаются городские бои, заявил Герасимов
В Гуляйполе продолжаются городские бои, заявил Герасимов - РИА Новости, 11.12.2025
В Гуляйполе продолжаются городские бои, заявил Герасимов
Уличные бои по овладению городом Гуляйполе в Запорожской области продолжаются, доложил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:41:00+03:00
2025-12-11T17:41:00+03:00
2025-12-11T17:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
владимир путин
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987478346_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_24dedc60f7a9a2c32815556a6f0e8613.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987478346_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3173476351a1e5a5eabedc2426185769.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, россия, владимир путин, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов
В Гуляйполе продолжаются городские бои, заявил Герасимов
Герасимов: продолжаются уличные бои в ходе освобождения Гуляйполя