В Гуляйполе продолжаются городские бои, заявил Герасимов
Специальная военная операция на Украине
 
17:41 11.12.2025 (обновлено: 17:57 11.12.2025)
В Гуляйполе продолжаются городские бои, заявил Герасимов
В Гуляйполе продолжаются городские бои, заявил Герасимов
В Гуляйполе продолжаются городские бои, заявил Герасимов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Уличные бои по овладению городом Гуляйполе в Запорожской области продолжаются, доложил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов Верховному главнокомандующему Владимиру Путину.
"Войска группировки "Восток", форсировав реку Гайчук на нескольких участках, развивают наступление на юге Днепропетровской и в восточной части Запорожской области. Продолжаются уличные бои по овладению Гуляйполе", - сказал Герасимов.
