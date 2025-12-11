Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал о работе группировки "Юг"
Специальная военная операция на Украине
 
17:39 11.12.2025 (обновлено: 17:53 11.12.2025)
Герасимов рассказал о работе группировки "Юг"
Герасимов рассказал о работе группировки "Юг"
Подразделения группировки войск "Юг" продвигаются с боями в населенном пункте Константиновка, доложил президенту РФ Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ... РИА Новости, 11.12.2025
Герасимов рассказал о работе группировки "Юг"

Герасимов: группировка "Юг" продвигается в Константиновке с боями

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" продвигаются с боями в населенном пункте Константиновка, доложил президенту РФ Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Штурмовые подразделения южной группировки войск продвигаются с боями в городе Константиновка", - сказал Герасимов в ходе совещания о ходе СВО.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Путин поблагодарил военных за боевую работу
