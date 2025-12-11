https://ria.ru/20251211/svo-2061468260.html
Герасимов рассказал о работе группировки "Юг"
Герасимов рассказал о работе группировки "Юг" - РИА Новости, 11.12.2025
Герасимов рассказал о работе группировки "Юг"
Подразделения группировки войск "Юг" продвигаются с боями в населенном пункте Константиновка, доложил президенту РФ Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:39:00+03:00
2025-12-11T17:39:00+03:00
2025-12-11T17:53:00+03:00
константиновка
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
владимир путин
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987478346_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_24dedc60f7a9a2c32815556a6f0e8613.jpg
https://ria.ru/20251211/putin-2061477175.html
константиновка
россия
Герасимов рассказал о работе группировки "Юг"
Герасимов: группировка "Юг" продвигается в Константиновке с боями