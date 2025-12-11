https://ria.ru/20251211/svo-2061465601.html
Путин оценил продвижение российских военных в зоне СВО
Путин оценил продвижение российских военных в зоне СВО - РИА Новости, 11.12.2025
Путин оценил продвижение российских военных в зоне СВО
Президент России Владимир Путин заявил о хорошей динамике Вооруженных сил РФ на всех направлениях в зоне СВО. РИА Новости, 11.12.2025
Путин оценил продвижение российских военных в зоне СВО
Путин заявил о хорошей динамике ВС России на всех направлениях в зоне СВО