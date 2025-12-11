Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил продвижение российских военных в зоне СВО - РИА Новости, 11.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:38 11.12.2025 (обновлено: 18:17 11.12.2025)
Путин оценил продвижение российских военных в зоне СВО
Путин оценил продвижение российских военных в зоне СВО
Президент России Владимир Путин заявил о хорошей динамике Вооруженных сил РФ на всех направлениях в зоне СВО. РИА Новости, 11.12.2025
Путин оценил продвижение российских военных в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о хорошей динамике Вооруженных сил РФ на всех направлениях в зоне СВО.
"Я отмечаю хорошую динамику на всех направлениях (в зоне СВО - ред.). Освобождение территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поступательно, ритмично, в соответствии с вашими замыслами, замыслами генерального штаба", - сказал Путин на совещании по ситуации в зоне СВО в режиме видеоконференции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
