Группировка "Запад" продвигается на левом берегу Оскола, заявил Герасимов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 11.12.2025 (обновлено: 17:46 11.12.2025)
Группировка "Запад" продвигается на левом берегу Оскола, заявил Герасимов
Группировка "Запад" продвигается на левом берегу Оскола, заявил Герасимов - РИА Новости, 11.12.2025
Группировка "Запад" продвигается на левом берегу Оскола, заявил Герасимов
Группировка войск "Запад" продолжает разгром окруженного противника на левом берегу реки Оскол, сообщил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 11.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
валерий герасимов
вооруженные силы рф
2025
безопасность, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Группировка "Запад" продвигается на левом берегу Оскола, заявил Герасимов

Герасимов заявил, что "Запад" продолжает боевые действия на левом берегу Оскола

Валерий Герасимов
Валерий Герасимов
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Группировка войск "Запад" продолжает разгром окруженного противника на левом берегу реки Оскол, сообщил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Группировка войск "Запад" после освобождения Купянска продолжает боевые действия по разгрому окруженного противника восточнее города на левом берегу реки Оскол", - сказал Герасимов на совещании по ситуации в зоне СВО в режиме видеоконференции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине Безопасность Валерий Герасимов Вооруженные силы РФ
 
 
