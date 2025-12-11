https://ria.ru/20251211/svo-2061464599.html
Герасимов рассказал о работе группировки "Север" в Сумской области
Герасимов рассказал о работе группировки "Север" в Сумской области - РИА Новости, 11.12.2025
Герасимов рассказал о работе группировки "Север" в Сумской области
В зоне сил "Севера" основные усилия сосредоточены в углублении зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях, доложил начальник генерального штаба ВС РФ... РИА Новости, 11.12.2025
Герасимов рассказал о работе группировки "Север" в Сумской области
Герасимов: усилия "Севера" направлены на углубление безопасной зоны