Герасимов рассказал о работе группировки "Север" в Сумской области

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В зоне сил "Севера" основные усилия сосредоточены в углублении зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях, доложил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту РФ Владимиру Путину.