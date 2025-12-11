Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал о работе группировки "Север" в Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 11.12.2025 (обновлено: 17:52 11.12.2025)
Герасимов рассказал о работе группировки "Север" в Сумской области
В зоне сил "Севера" основные усилия сосредоточены в углублении зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях, доложил начальник генерального штаба ВС РФ... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:36:00+03:00
2025-12-11T17:52:00+03:00
РИА Новости
2025
Герасимов рассказал о работе группировки "Север" в Сумской области

Герасимов: усилия "Севера" направлены на углубление безопасной зоны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В зоне сил "Севера" основные усилия сосредоточены в углублении зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях, доложил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту РФ Владимиру Путину.
"В зоне ответственности группировки "Север" основные усилия сосредоточены на увеличении глубины зоны безопасности приграничных районов Сумской и Харьковской областей Украины", - доложил Герасимов Путину.в
Командующий группировкой "Юга" рассказал о преимуществах взятия Северска
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
