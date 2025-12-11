https://ria.ru/20251211/svo-2061399913.html
Более 30 липецких ветеранов СВО и их близких нашли работу при господдержке
Более 30 липецких ветеранов СВО и их близких нашли работу при господдержке - РИА Новости, 11.12.2025
Более 30 липецких ветеранов СВО и их близких нашли работу при господдержке
Ярмарка вакансий для участников специальной военной операции и членов их семей прошла в четверг в областном центре Липецкой области, более 30 человек получили...
Более 30 липецких ветеранов СВО и их близких нашли работу при господдержке
ЛИПЕЦК, 11 дек – РИА Новости. Ярмарка вакансий для участников специальной военной операции и членов их семей прошла в четверг в областном центре Липецкой области, более 30 человек получили предложение от работодателей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что вакансии на специализированной ярмарке представили свыше 20 ведущих предприятий региона из промышленного сектора, сельского хозяйства, силовых структур, ресурсоснабжающих и транспортных организаций, а также учреждений здравоохранения с зарплатой от 50 до 115 тысяч рублей.
По словам губернатора, около 80 участников ярмарки получили консультацию специалистов, около 50 заполнили анкеты для дальнейшего содействия в трудоустройстве, а более 30 человек успешно прошли собеседования и продолжат взаимодействие с работодателями.
"Участники СВО обладают уникальными качествами: высокой ответственностью, дисциплиной и умением принимать решения в экстремальных ситуациях. Эти навыки бесценны для любой современной организации", – считает Артамонов.