Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, потери ВСУ составили более 120 военнослужащих, два бронетранспортера и две боевые бронированные машины, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, два бронетранспортера, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три склада боеприпасов, материальных средств и горючего.