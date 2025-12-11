https://ria.ru/20251211/svo-2061332722.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки - РИА Новости, 11.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, потери ВСУ составили более 120 военнослужащих, два бронетранспортера и две... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:13:00+03:00
2025-12-11T12:13:00+03:00
2025-12-11T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
краматорск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058509387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1842527f2789c4c4ac39e97e3874a76a.jpg
https://ria.ru/20251211/ukraina-2061256669.html
северск
краматорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058509387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c73a26ee528b2e6e5564c073260fbbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, северск, краматорск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Краматорск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки уничтожили более 120 военных ВСУ