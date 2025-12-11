Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 11.12.2025 (обновлено: 12:18 11.12.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, потери ВСУ составили более 120 военнослужащих, два бронетранспортера и две... РИА Новости, 11.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки

Подразделения "Южной" группировки уничтожили более 120 военных ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, потери ВСУ составили более 120 военнослужащих, два бронетранспортера и две боевые бронированные машины, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, два бронетранспортера, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три склада боеприпасов, материальных средств и горючего.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Превентивный удар": в Киеве заявили о новом плане Зеленского
Вчера, 00:52
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСеверскКраматорскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
