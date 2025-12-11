https://ria.ru/20251211/svo-2061331455.html
ВС России уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море
Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 11.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
черное море
вооруженные силы украины
россия
