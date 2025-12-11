Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море - РИА Новости, 11.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 11.12.2025 (обновлено: 12:15 11.12.2025)
ВС России уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море
ВС России уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море - РИА Новости, 11.12.2025
ВС России уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море
Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 11.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
черное море
вооруженные силы украины
россия
черное море
россия
безопасность, черное море, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Вооруженные силы Украины, Россия
ВС России уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море

ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Военно-морские корабли Черноморского флота в бухте Севастополя
Военно-морские корабли Черноморского флота в бухте Севастополя
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
Перейти в медиабанк
Военно-морские корабли Черноморского флота в бухте Севастополя. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Плюнул в лицо". Шаг Зеленского против Трампа всполошил Запад
10 декабря, 20:33
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧерное мореВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
