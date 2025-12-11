"Старалась забыть этот ужас". Что придумали волонтеры для фронта

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Начала с небольшого отряда и вскоре помогала уже десяткам подразделений — когда журналист и писатель Елена Залесская создавала ТГ-канал, она просто хотела трансформировать негативные эмоции в творчество. Однако все быстро изменилось — причем благодаря подписчикам. О том, как это получилось, — в материале РИА Новости.

Веселый контент

"В 2014-м на блокпосту "Металлист" под Луганском погиб мой друг и однокурсник, журналист Игорь Корнелюк, — рассказывает Елена. — Тогда я впервые осознала, что того мира, к которому мы привыкли, — безопасного и прекрасного — больше не будет".

В 2022-м Залесская стала отправлять деньги знакомым волонтерам, которые доставляли на фронт различную гуманитарную помощь. Сама ничего не закупала и никуда не ездила. Пока на СВО не отправился ее молодой человек.

"Любая война так или иначе приносит негативные эмоции — ненависть, злость, но лично меня они убивают, — продолжает писатель. — Все глубже погружаешься в состояние ужаса, отчаяния и горя. Именно поэтому я выбрала единственный понятный и доступный мне путь — трансформировать все это в творчество".

В конце ноября 2022-го Елена создала телеграм-канал . Первыми подписчиками стали сто человек, которыми "поделился" ее знакомый с уже раскрученным интернет-сообществом. И начал формироваться коллектив единомышленников.

"Этот проект действительно стал делом моей жизни, хотя присоединилась я к нему совершенно случайно, когда скролила ленту, — вспоминает помощница Елены и один из администраторов канала Екатерина Тенка. — Привлекло, что там не публиковали сводки, шокирующие видеозаписи или рассуждения, как дальше воевать. Контент хоть и был связан с войной, больше казался развлекательным. Например, бойцы танцевали под трек "Лето и арбалеты".

Первая посылка

Постепенно аудитория росла. При этом на канале не было никаких "срочных сборов", в отличие от многих других ТГ-сообществ.

"Я это вообще не планировала — зарплата и хорошие связи и так позволяли помогать ребятам на фронте, — говорит Елена. — Но подписчики сами это предложили. Я отказывалась. Они настаивали, собрали посылку для бойцов и прислали на мой адрес. Помню, как накануне нового, 2023 года отправила со знакомыми спецназовцами в ЛНР 15 коробок с обувью и одеждой, а сама поехала в Херсонскую область. Тогда и поняла: надо действовать. В феврале 2023-го отвезла в Донбасс первую крупную партию гуманитарки".

На первых порах Елена и подписчики помогали небольшому подразделению из 13 разведчиков. Затем один боец, родственник ее хорошего знакомого, попросил посодействовать в покупке машины. Буквально через несколько дней автомобиль пригнали туда, куда требовалось.

"Нельзя оставаться на одном месте, ты либо стагнируешь, либо движешься дальше. Я выбрала второе, — объясняет волонтер. — А к нам стали обращаться многие: чьи-то знакомые уходили на фронт, сами бойцы писали в чат группы. Люди откликались. Переводили и по сто рублей, и десятками тысяч".

Обувь, одежда, аптечки, позднее — коптеры и расходники к ним, ночные прицелы и генераторы, электроскутеры, мотоциклы, квадроциклы, "буханки" и внедорожники, интернет-установки.

"Все это мы отвозили иногда чуть ли не на линию боевого соприкосновения, — отмечает Залесская. — Сейчас попроще: помогают на местах, что-то отправляем почтой, но продолжаем доставлять и сами. Каждую неделю наши волонтеры отправляются в зону СВО".

Новый этап

За три года ТГ-канал расширился до 170 тысяч подписчиков, подшефных подразделений — несколько десятков, от Белгородской области до Херсонской.

"Совсем недавно мы также начали помогать беженцам в ДНР, которых эвакуировали из "красной зоны", — добавляет Елена. — Они нуждаются в основном в одежде и предметах личной гигиены, но и это требует определенных средств".

На днях создатель и администраторы канала — чтобы вся деятельность стала абсолютно прозрачной и ни у кого не возникало сомнений в эффективности их работы — официально зарегистрировали фонд в Минюсте. Назвали его "Ловец сердец". Волонтеры надеются, что это привлечет к благотворительности еще больше представителей бизнес-сообщества.

"На самом деле помогающих фронту предпринимателей довольно много, — подчеркивает Залесская. — Просто они это не афишируют, не пиарятся. Мое предложение упомянуть их, как правило, отклоняют. Радует, что люди неравнодушны к проблемам страны, так или иначе хотят быть сопричастны к событиям в зоне СВО".

Что касается личного творчества, то Елена Залесская уже опубликовала две книги и надеется издать еще несколько. "Как и многие журналисты, я всегда что-то писала в соцсетях, личном дневнике, — объясняет она. — За три года у меня накопилось довольно много набросков, которые я решила систематизировать и подготовить книги".