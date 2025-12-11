Рейтинг@Mail.ru
"Старалась забыть этот ужас". Что придумали волонтеры для фронта
11.12.2025
"Старалась забыть этот ужас". Что придумали волонтеры для фронта
"Старалась забыть этот ужас". Что придумали волонтеры для фронта
"Старалась забыть этот ужас". Что придумали волонтеры для фронта
Начала с небольшого отряда и вскоре помогала уже десяткам подразделений — когда журналист и писатель Елена Залесская создавала ТГ-канал, она просто хотела... РИА Новости, 11.12.2025
херсонская область
луганская народная республика
донбасс
херсонская область
луганская народная республика
донбасс
Михаил Кевхиев
Михаил Кевхиев
херсонская область , луганская народная республика, донбасс
Херсонская область , Луганская Народная Республика, Донбасс

"Старалась забыть этот ужас". Что придумали волонтеры для фронта

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Начала с небольшого отряда и вскоре помогала уже десяткам подразделений — когда журналист и писатель Елена Залесская создавала ТГ-канал, она просто хотела трансформировать негативные эмоции в творчество. Однако все быстро изменилось — причем благодаря подписчикам. О том, как это получилось, — в материале РИА Новости.

Веселый контент

"В 2014-м на блокпосту "Металлист" под Луганском погиб мой друг и однокурсник, журналист Игорь Корнелюк, — рассказывает Елена. — Тогда я впервые осознала, что того мира, к которому мы привыкли, — безопасного и прекрасного — больше не будет".
В 2022-м Залесская стала отправлять деньги знакомым волонтерам, которые доставляли на фронт различную гуманитарную помощь. Сама ничего не закупала и никуда не ездила. Пока на СВО не отправился ее молодой человек.
Крест на месте гибели репортеров под Луганском
Крест на месте гибели репортеров под Луганском - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото предоставлено Еленой Залесской
Крест на месте гибели репортеров под Луганском
"Любая война так или иначе приносит негативные эмоции — ненависть, злость, но лично меня они убивают, — продолжает писатель. — Все глубже погружаешься в состояние ужаса, отчаяния и горя. Именно поэтому я выбрала единственный понятный и доступный мне путь — трансформировать все это в творчество".
В конце ноября 2022-го Елена создала телеграм-канал. Первыми подписчиками стали сто человек, которыми "поделился" ее знакомый с уже раскрученным интернет-сообществом. И начал формироваться коллектив единомышленников.
"Этот проект действительно стал делом моей жизни, хотя присоединилась я к нему совершенно случайно, когда скролила ленту, — вспоминает помощница Елены и один из администраторов канала Екатерина Тенка. — Привлекло, что там не публиковали сводки, шокирующие видеозаписи или рассуждения, как дальше воевать. Контент хоть и был связан с войной, больше казался развлекательным. Например, бойцы танцевали под трек "Лето и арбалеты".
Волонтеры на складе с гуманитарной помощью
Волонтеры на складе с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото предоставлено Еленой Залесской
Волонтеры на складе с гуманитарной помощью

Первая посылка

Постепенно аудитория росла. При этом на канале не было никаких "срочных сборов", в отличие от многих других ТГ-сообществ.
"Я это вообще не планировала — зарплата и хорошие связи и так позволяли помогать ребятам на фронте, — говорит Елена. — Но подписчики сами это предложили. Я отказывалась. Они настаивали, собрали посылку для бойцов и прислали на мой адрес. Помню, как накануне нового, 2023 года отправила со знакомыми спецназовцами в ЛНР 15 коробок с обувью и одеждой, а сама поехала в Херсонскую область. Тогда и поняла: надо действовать. В феврале 2023-го отвезла в Донбасс первую крупную партию гуманитарки".
На первых порах Елена и подписчики помогали небольшому подразделению из 13 разведчиков. Затем один боец, родственник ее хорошего знакомого, попросил посодействовать в покупке машины. Буквально через несколько дней автомобиль пригнали туда, куда требовалось.
Елена в расположении бойцов
Елена в расположении бойцов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото предоставлено Еленой Залесской
Елена в расположении бойцов
"Нельзя оставаться на одном месте, ты либо стагнируешь, либо движешься дальше. Я выбрала второе, — объясняет волонтер. — А к нам стали обращаться многие: чьи-то знакомые уходили на фронт, сами бойцы писали в чат группы. Люди откликались. Переводили и по сто рублей, и десятками тысяч".
Обувь, одежда, аптечки, позднее — коптеры и расходники к ним, ночные прицелы и генераторы, электроскутеры, мотоциклы, квадроциклы, "буханки" и внедорожники, интернет-установки.
"Все это мы отвозили иногда чуть ли не на линию боевого соприкосновения, — отмечает Залесская. — Сейчас попроще: помогают на местах, что-то отправляем почтой, но продолжаем доставлять и сами. Каждую неделю наши волонтеры отправляются в зону СВО".
Елена и Екатерина вместе с Апти Алаутдиновым
Елена и Екатерина вместе с Апти Алаутдиновым - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото предоставлено Еленой Залесской
Елена и Екатерина вместе с Апти Алаутдиновым

Новый этап

За три года ТГ-канал расширился до 170 тысяч подписчиков, подшефных подразделений — несколько десятков, от Белгородской области до Херсонской.
"Совсем недавно мы также начали помогать беженцам в ДНР, которых эвакуировали из "красной зоны", — добавляет Елена. — Они нуждаются в основном в одежде и предметах личной гигиены, но и это требует определенных средств".
На днях создатель и администраторы канала — чтобы вся деятельность стала абсолютно прозрачной и ни у кого не возникало сомнений в эффективности их работы — официально зарегистрировали фонд в Минюсте. Назвали его "Ловец сердец". Волонтеры надеются, что это привлечет к благотворительности еще больше представителей бизнес-сообщества.
Елена направляется в зону СВО
Елена направляется в зону СВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото предоставлено Еленой Залесской
Елена направляется в зону СВО
"На самом деле помогающих фронту предпринимателей довольно много, — подчеркивает Залесская. — Просто они это не афишируют, не пиарятся. Мое предложение упомянуть их, как правило, отклоняют. Радует, что люди неравнодушны к проблемам страны, так или иначе хотят быть сопричастны к событиям в зоне СВО".
Что касается личного творчества, то Елена Залесская уже опубликовала две книги и надеется издать еще несколько. "Как и многие журналисты, я всегда что-то писала в соцсетях, личном дневнике, — объясняет она. — За три года у меня накопилось довольно много набросков, которые я решила систематизировать и подготовить книги".
Между тем аудитория канала расширяется, а значит, фронту помогают все больше.
 
Херсонская область, Луганская Народная Республика, Донбасс
 
 
