Боевики ВСУ получили от 23 лет за жестокость с населением и убийства
Боевики ВСУ получили от 23 лет за жестокость с населением и убийства - РИА Новости, 11.12.2025
Боевики ВСУ получили от 23 лет за жестокость с населением и убийства
Командир и еще четыре военных ВСУ получили от 23 лет лишения свободы за жестокое обращение с населением и убийства в Мариуполе в ДНР
В Мариуполе осудили пятерых боевиков ВСУ за убийства гражданских и жестокость
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Командир и еще четыре военных ВСУ получили от 23 лет лишения свободы за жестокое обращение с населением и убийства в Мариуполе в ДНР, сообщила
пресс-служба СК в своем Telegram-канале.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора командиру 2-го орудия 1-го огневого взвода 2-ой артиллерийской батареи 1-го артиллерийского дивизиона 55-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ
Дмитрию Стрижевскому и подчиненным ему военнослужащим расчета орудия Дмитрию Леонтьеву, Александру Долыняку, Никите Коробицыну и Виталию Бочковому... Приговором суда Стрижевскому и Леонтьеву каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года 9 месяцев, Коробицыну и Бочковому – сроком на 23 года 4 месяца, а Долыняку – 23 года 2 месяца", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в зависимости от роли каждого они признаны виновными по статьям о жестоком обращении с гражданским населением, применении в конфликте запрещенных методов, об убийстве двух и более лиц, о покушении на убийство, об умышленном повреждении чужого имущества.
Установлено, что в марте 2022 году обвиняемые дислоцировались на боевых позициях на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе
в ДНР
. Выполняя приказы вышестоящего командования, они неоднократно обстреливали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры Мариуполя и его пригородов. В результате обстрела здания школы погибли два мирных жителя, еще два человека, в том числе несовершеннолетний, получили ранения.
Подчеркивается, что почти 200 мирных жителей, прибывших к образовательному учреждению для получения гуманитарной помощи, не пострадали, так как смогли укрыться в безопасном месте. Кроме того, были повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры, их собственникам причинен имущественный ущерб на общую сумму более 479 миллионов рублей.
Обвиняемые признали вину в преступлениях в полном объеме.