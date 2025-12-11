Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ получили от 23 лет за жестокость с населением и убийства
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 11.12.2025
Боевики ВСУ получили от 23 лет за жестокость с населением и убийства
Боевики ВСУ получили от 23 лет за жестокость с населением и убийства
Командир и еще четыре военных ВСУ получили от 23 лет лишения свободы за жестокое обращение с населением и убийства в Мариуполе в ДНР, сообщила пресс-служба СК в РИА Новости, 11.12.2025
мариуполь
донецкая народная республика
мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Боевики ВСУ получили от 23 лет за жестокость с населением и убийства

В Мариуполе осудили пятерых боевиков ВСУ за убийства гражданских и жестокость

Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Командир и еще четыре военных ВСУ получили от 23 лет лишения свободы за жестокое обращение с населением и убийства в Мариуполе в ДНР, сообщила пресс-служба СК в своем Telegram-канале.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора командиру 2-го орудия 1-го огневого взвода 2-ой артиллерийской батареи 1-го артиллерийского дивизиона 55-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Дмитрию Стрижевскому и подчиненным ему военнослужащим расчета орудия Дмитрию Леонтьеву, Александру Долыняку, Никите Коробицыну и Виталию Бочковому... Приговором суда Стрижевскому и Леонтьеву каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года 9 месяцев, Коробицыну и Бочковому – сроком на 23 года 4 месяца, а Долыняку – 23 года 2 месяца", - говорится в сообщении.
Двоих командиров ВСУ осудили пожизненно за атаку на Курск
10 декабря, 13:52
В пресс-службе отметили, что в зависимости от роли каждого они признаны виновными по статьям о жестоком обращении с гражданским населением, применении в конфликте запрещенных методов, об убийстве двух и более лиц, о покушении на убийство, об умышленном повреждении чужого имущества.
Установлено, что в марте 2022 году обвиняемые дислоцировались на боевых позициях на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе в ДНР. Выполняя приказы вышестоящего командования, они неоднократно обстреливали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры Мариуполя и его пригородов. В результате обстрела здания школы погибли два мирных жителя, еще два человека, в том числе несовершеннолетний, получили ранения.
Подчеркивается, что почти 200 мирных жителей, прибывших к образовательному учреждению для получения гуманитарной помощи, не пострадали, так как смогли укрыться в безопасном месте. Кроме того, были повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры, их собственникам причинен имущественный ущерб на общую сумму более 479 миллионов рублей.
Обвиняемые признали вину в преступлениях в полном объеме.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Российские военные взяли в плен боевика ВСУ в состоянии сильного опьянения
Вчера, 10:04
 
