Боевики ВСУ получили от 23 лет за жестокость с населением и убийства

В пресс-службе отметили, что в зависимости от роли каждого они признаны виновными по статьям о жестоком обращении с гражданским населением, применении в конфликте запрещенных методов, об убийстве двух и более лиц, о покушении на убийство, об умышленном повреждении чужого имущества.