Следствие просит заочно арестовать продюсера "Ласкового мая"
Следствие в четверг обратилось с ходатайством в московский суд о заочном аресте продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, обвиняемого в крупном мошенничестве, но РИА Новости, 11.12.2025
