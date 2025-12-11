Следствие просит заочно арестовать продюсера "Ласкового мая"

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Следствие в четверг обратилось с ходатайством в московский суд о заочном аресте продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, обвиняемого в крупном мошенничестве, но отозвало ходатайство, сообщил РИА Новости информированный источник.