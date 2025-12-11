Рейтинг@Mail.ru
22:01 11.12.2025 (обновлено: 22:02 11.12.2025)
Следствие просит заочно арестовать продюсера "Ласкового мая"
Следствие просит заочно арестовать продюсера "Ласкового мая"
Следствие в четверг обратилось с ходатайством в московский суд о заочном аресте продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, обвиняемого в крупном мошенничестве, но РИА Новости, 11.12.2025
Следствие просит заочно арестовать продюсера "Ласкового мая"

Следствие просит заочно арестовать продюсера «Ласкового мая» Разина

Андрей Разин. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Следствие в четверг обратилось с ходатайством в московский суд о заочном аресте продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, обвиняемого в крупном мошенничестве, но отозвало ходатайство, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Материал об аресте Разина поступил в суд в четверг", - сказал собеседник агентства.
Причину отзыва ходатайства собеседник не уточнил.
