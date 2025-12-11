Суд пересмотрит меру пресечения экс-главе ярославского Минцифры

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Ярославский областной суд отменил постановление об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий обвиняемому по делу о коррупции и наркотиках экс-министру цифрового развития региона Александру Королеву, суд предыдущей инстанции снова рассмотрит этот вопрос, сообщила РИА Новости пресс-секретарь облсуда Ольга Козлова.

Позже в деле Королева появилась еще одно обвинение – по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере). Информированный источник уточнил РИА Новости, что речь идет о приобретении и хранении наркотиков.