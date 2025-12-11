Рейтинг@Mail.ru
Суд пересмотрит меру пресечения экс-главе ярославского Минцифры - РИА Новости, 11.12.2025
22:00 11.12.2025
Суд пересмотрит меру пресечения экс-главе ярославского Минцифры
Суд пересмотрит меру пресечения экс-главе ярославского Минцифры
Ярославский областной суд отменил постановление об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий обвиняемому по делу о коррупции и наркотиках... РИА Новости, 11.12.2025
происшествия, россия, ярославская область, александр король, михаил евраев, ярославский областной суд
Происшествия, Россия, Ярославская область, Александр Король, Михаил Евраев, Ярославский областной суд
Суд пересмотрит меру пресечения экс-главе ярославского Минцифры

РИА Новости: суд отменил меру пресечения экс-главе Минцифры Ярославской области

Правосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Ярославский областной суд отменил постановление об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий обвиняемому по делу о коррупции и наркотиках экс-министру цифрового развития региона Александру Королеву, суд предыдущей инстанции снова рассмотрит этот вопрос, сообщила РИА Новости пресс-секретарь облсуда Ольга Козлова.
В середине ноября суд отпустил Королева из-под домашнего ареста, назначив ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Прокуратура обжаловала это решение.
"Ярославский областной суд по апелляционному представлению прокуратуры отменил постановление об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Александра Королева. Дело направлено в Кировский районный суд на новое рассмотрение", - сообщила Козлова.
Об аресте Королева сообщалось 9 января. В Ярославском областном суде сообщали журналистам, что директор департамента по эксплуатации ФКУ "Государственные технологии" Александр Королев обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, позже она продлевалась. Летом его перевели под домашний арест.
По версии следствия, обвиняемый, занимавший должность министра цифрового развития Ярославской области, в период с мая по декабрь 2024 года организовал схему получения взяток от ярославских IT-компаний. Чиновник, используя свое служебное положение, обеспечивал победу в тендерах на реализацию государственных контрактов в области информационной безопасности и информационных технологий.
Позже в деле Королева появилась еще одно обвинение – по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере). Информированный источник уточнил РИА Новости, что речь идет о приобретении и хранении наркотиков.
По данным на сайте правительства Ярославской области, в 2023 году Александр Анатольевич Королев, 1983 года рождения, был назначен на должность директора департамента информатизации и связи региона, позже департамент стал министерством. Второго сентября 2024 года губернатор Михаил Евраев сообщил об уходе Королева с поста в связи с переходом на новую должность в другом регионе.
ПроисшествияРоссияЯрославская областьАлександр КорольМихаил ЕвраевЯрославский областной суд
 
 
