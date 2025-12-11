https://ria.ru/20251211/sud-2061517406.html
Суд осмотрел вещественные доказательства по делу генерала Муминджанова
Суд осмотрел вещественные доказательства по делу генерала Муминджанова - РИА Новости, 11.12.2025
Суд осмотрел вещественные доказательства по делу генерала Муминджанова
Воронежский гарнизонный военный суд осмотрел вещественные доказательства по делу замкомандующего ЛенВО генерала Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении... РИА Новости, 11.12.2025
происшествия
россия
валерий муминджанов
Суд осмотрел вещественные доказательства по делу генерала Муминджанова
ВОРОНЕЖ, 11 дек - РИА Новости. Воронежский гарнизонный военный суд осмотрел вещественные доказательства по делу замкомандующего ЛенВО генерала Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взятки, и приобщил к материалам дела фотографии Муминджанова с дочерью, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Осматривали вещественные доказательства, это оптические диски с информацией о движении денежных средств по счетам Муминджанова
. Приобщали к материалам дела фотографии о том, где в определённый момент находились Муминджанов с дочерью. И приобщали оптические диски, на которых содержатся эти фотографии", - сообщили в пресс-службе суда.
В пресс-службе добавили, что следующее судебное заседание пройдёт 18 декабря в 10.00 мск.
По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении гособоронзаказа были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.
Муминджанов изначально вину не признавал. Генерала арестовали в сентябре 2024 года. На его имущество наложен арест.