Суд отклонил иск Митволя, которому не выдали рубашку в колонии

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Коломенский суд Московской области отклонил иск бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного за хищение более 900 миллионов рублей, который требовал компенсации за отказ колонии выдать ему рубашку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.