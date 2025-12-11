Рейтинг@Mail.ru
Суд отклонил иск Митволя, которому не выдали рубашку в колонии
19:34 11.12.2025
Суд отклонил иск Митволя, которому не выдали рубашку в колонии
Суд отклонил иск Митволя, которому не выдали рубашку в колонии
Суд отклонил иск Митволя, которому не выдали рубашку в колонии

Олег Митволь
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Олег Митволь. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Коломенский суд Московской области отклонил иск бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного за хищение более 900 миллионов рублей, который требовал компенсации за отказ колонии выдать ему рубашку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.
"В удовлетворении заявленных требований о присуждении компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении, а именно необеспечении рубашкой, Митволю было отказано", - сказали в пресс-службе.
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания Железнодорожного районного суда в Красноярске - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Митволь пожаловался на нарушение его прав в подмосковной колонии
22 ноября, 07:31
Там уточнили, что позднее суд рассмотрит его иск о компенсации за отказ выдать шарф.
По данным пресс-службы, всего Митволь подал четыре жалобы к ФСИН, суд рассмотрел три - две отклонил, по третьей присудил 3 тысячи рублей за нарушение санитарных норм при проведении ремонта в помещении столовой.
Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам лишения свободы по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. В марте 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. Бизнесмен был этапирован в колонию в Московской области.
Пока Митволь находился под стражей, мошенники, оформив доверенность на поддельные паспорта, опустошили его банковские счета на 5,4 миллиона дирхамов (около 112 миллионов рублей) и едва не продали его недвижимость в Дубае. Была арестована и позже осуждена на пять лет участница аферы, следствие в отношении ее подельников было приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы.
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Митволь тратит большую часть зарплаты на погашение ущерба
5 сентября, 23:35
 
