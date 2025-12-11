Житель Сочи получил 20 лет за убийство бывшей супруги

СОЧИ, 11 дек - РИА Новости. Центральный районный суд Сочи назначил жителю города, признанному виновным в убийстве бывшей супруги, которое он совершил с особой жестокостью при ребенке, 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года, Центральный районный суд Сочи назначил жителю города, признанному виновным в убийстве бывшей супруги, которое он совершил с особой жестокостью при ребенке, 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года, сообщили журналистам в СУСК России по Краснодарскому краю.

"(Мужчина - ред.) признан виновным в убийстве бывшей супруги, совершенном с особой жестокостью (пункт "д" части 2 статьи 105 УК РФ ), ее истязании (части 1 статьи 117 УК РФ), а также умышленном причинении вреда здоровью ребенка (пункт "в" части 2 статьи 112 УК РФ). Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на два года", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина в ноябре 2023 года зашёл в квартиру бывшей супруги, открыв дверь своим ключом, и нанес женщине множественные удары молотком по телу и голове, а после этого ножевые ранения. Сообщается, что от полученных травм женщина скончалась на месте.

Малолетний сын осужденного находился в квартире и стал свидетелем преступления. Установлено, что своими действиями мужчина причинил ребёнку психические страдания, которые расцениваются как причинение вреда здоровью средней тяжести.

Следствием также установлено, что мужчина в период проживания с супругой с 2016 года систематически истязал женщину, в том числе когда она была беременной, а также после рождения ребёнка - в его присутствии.

Уточняется, что во время расследования мужчина находился под стражей по ходатайству следователя.