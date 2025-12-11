Рейтинг@Mail.ru
Житель Сочи получил 20 лет за убийство бывшей супруги
19:04 11.12.2025
Житель Сочи получил 20 лет за убийство бывшей супруги
Житель Сочи получил 20 лет за убийство бывшей супруги - РИА Новости, 11.12.2025
Житель Сочи получил 20 лет за убийство бывшей супруги
Центральный районный суд Сочи назначил жителю города, признанному виновным в убийстве бывшей супруги, которое он совершил с особой жестокостью при ребенке, 20... РИА Новости, 11.12.2025
происшествия
россия
сочи
краснодарский край
происшествия, россия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Россия, Сочи, Краснодарский край
Житель Сочи получил 20 лет за убийство бывшей супруги

Суд дал жителю Сочи 20 лет колонии строгого режима за убийство бывшей жены

© Fotolia / CorgarashuСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Fotolia / Corgarashu
Суд. Архивное фото
СОЧИ, 11 дек - РИА Новости. Центральный районный суд Сочи назначил жителю города, признанному виновным в убийстве бывшей супруги, которое он совершил с особой жестокостью при ребенке, 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года, сообщили журналистам в СУСК России по Краснодарскому краю.
"(Мужчина - ред.) признан виновным в убийстве бывшей супруги, совершенном с особой жестокостью (пункт "д" части 2 статьи 105 УК РФ), ее истязании (части 1 статьи 117 УК РФ), а также умышленном причинении вреда здоровью ребенка (пункт "в" части 2 статьи 112 УК РФ). Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на два года", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчина в ноябре 2023 года зашёл в квартиру бывшей супруги, открыв дверь своим ключом, и нанес женщине множественные удары молотком по телу и голове, а после этого ножевые ранения. Сообщается, что от полученных травм женщина скончалась на месте.
Малолетний сын осужденного находился в квартире и стал свидетелем преступления. Установлено, что своими действиями мужчина причинил ребёнку психические страдания, которые расцениваются как причинение вреда здоровью средней тяжести.
Следствием также установлено, что мужчина в период проживания с супругой с 2016 года систематически истязал женщину, в том числе когда она была беременной, а также после рождения ребёнка - в его присутствии.
Уточняется, что во время расследования мужчина находился под стражей по ходатайству следователя.
Дополнительно с осужденного взыскали компенсацию за причинение морального вреда преступлением - 3 миллиона в пользу ребенка и 2 миллиона в пользу матери погибшей, сообщили в следственных органах. Приговор в законную силу не вступил.
