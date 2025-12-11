Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура попросила увеличить срок самарскому экс-министру строительства - РИА Новости, 11.12.2025
17:13 11.12.2025
Прокуратура попросила увеличить срок самарскому экс-министру строительства
Прокуратура попросила увеличить срок самарскому экс-министру строительства
Прокуратура попросила увеличить срок самарскому экс-министру строительства

САМАРА, 11 дек - РИА Новости. Прокуратура попросила Самарский областной суд увеличить до 7 лет срок в колонии бывшему региональному министру строительства Николаю Плаксину, который ранее получил 4 года заключения за превышение полномочий и служебный подлог, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В апелляционном представлении помощник прокурора Ленинского района города Самары... считает приговор несправедливым ввиду чрезмерной мягкости назначенного наказания. Просит приговор изменить... окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - озвучила судья апелляционную жалобу прокуратуры.
Защита попросила приговор отменить и оправдать Плаксина в связи с непричастностью к преступлению. Адвокат считает, что суд первой инстанции исказил показания нескольких свидетелей, не дал надлежащей оценки исследованным доказательствам и проявил предвзятость, проигнорировав доказательства непричастности Плаксина к преступлению.
Рассмотрение апелляций отложили на 23 декабря.
В июле 2025 года суд в Самаре приговорил Плаксина к 4 годам лишения свободы, признав его виновным в превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ) и служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК РФ).
Суд установил, что в 2021 году компания "Тет-а-тет "М" строила культурно-досуговые центры по нацпроекту "Культура" в поселках Тимашево и Глушицком стоимостью более 219 миллионов рублей. При этом фирма не завершила работы к установленной дате в декабре 2021 года. На объектах имелись многочисленные нарушения условий проектной документации, требований к защищенности и пожарной безопасности зданий. Несмотря на это, региональный минстрой разрешил ввести объекты в эксплуатацию и составил фиктивный отчет о достижении регионом целей, показателей и результатов федерального проекта.
По искам прокуратуры региона эксплуатация зданий была приостановлена и возобновлена после устранения нарушений. В результате сумма ущерба, включающего расходы муниципалитетов на содержание пустующих объектов и стоимость невыполненных строительно-монтажных работ, превысила 2,6 миллиона рублей.
Заголовок открываемого материала