Прокуратура попросила увеличить срок самарскому экс-министру строительства

САМАРА, 11 дек - РИА Новости. Прокуратура попросила Самарский областной суд увеличить до 7 лет срок в колонии бывшему региональному министру строительства Николаю Плаксину, который ранее получил 4 года заключения за превышение полномочий и служебный подлог, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Защита попросила приговор отменить и оправдать Плаксина в связи с непричастностью к преступлению. Адвокат считает, что суд первой инстанции исказил показания нескольких свидетелей, не дал надлежащей оценки исследованным доказательствам и проявил предвзятость, проигнорировав доказательства непричастности Плаксина к преступлению.

Суд установил, что в 2021 году компания "Тет-а-тет "М" строила культурно-досуговые центры по нацпроекту "Культура" в поселках Тимашево и Глушицком стоимостью более 219 миллионов рублей. При этом фирма не завершила работы к установленной дате в декабре 2021 года. На объектах имелись многочисленные нарушения условий проектной документации, требований к защищенности и пожарной безопасности зданий. Несмотря на это, региональный минстрой разрешил ввести объекты в эксплуатацию и составил фиктивный отчет о достижении регионом целей, показателей и результатов федерального проекта.