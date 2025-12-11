Рейтинг@Mail.ru
Назначена дата слушаний по делу студентки, вербовавшей новобранцев в РДК*
16:47 11.12.2025 (обновлено: 16:51 11.12.2025)
Назначена дата слушаний по делу студентки, вербовавшей новобранцев в РДК*
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Назначена дата слушаний по делу студентки, вербовавшей новобранцев в РДК*

Слушания по делу студентки, вербовавшей новобранцев в РДК, начнутся 24 декабря

© Фото : соцсетиСтудентка МГОУ Полина Костикова, обвиняемая в приготовлении к участию в деятельности террористической организации
Студентка МГОУ Полина Костикова, обвиняемая в приготовлении к участию в деятельности террористической организации - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : соцсети
Студентка МГОУ Полина Костикова, обвиняемая в приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 24 декабря приступит к рассмотрению уголовного дела 22-летней студентки Полины Костиковой, вербовавшей новобранцев в украинскую террористическую организацию "Русский Добровольческий Корпус"* (РДК*), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Судебное заседание назначено на 24 декабря",- сказал собеседник агентства.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Военный суд приговорил к 18 годам машиниста тепловоза за госизмену
27 ноября, 19:30
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
