Назначена дата слушаний по делу студентки, вербовавшей новобранцев в РДК*
Назначена дата слушаний по делу студентки, вербовавшей новобранцев в РДК*
Назначена дата слушаний по делу студентки, вербовавшей новобранцев в РДК*
Второй западный окружной военный суд 24 декабря приступит к рассмотрению уголовного дела 22-летней студентки Полины Костиковой, вербовавшей новобранцев в... РИА Новости, 11.12.2025
Назначена дата слушаний по делу студентки, вербовавшей новобранцев в РДК*
