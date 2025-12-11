Наемников из Бразилии и Колумбии, воевавших за ВСУ, приговорили к 13 годам

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Наемник из Бразилии Орлей Джуниор Менкато и наемник из Колумбии Сандовал Дейбер Федерико Мендес, воевавшие нас стороне Киева, заочно приговорены на 13 годам колонии строгого режима каждый, они объявлены в международный розыск, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства ... судом достаточными для вынесения двух приговоров заочно в отношении граждан Республики Колумбия и Федеративной Республики Бразилии. Мендес Сандовал Дейбер Федерико и Менкато Джуниор Орлей признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество)... Каждый заочно приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Они объявлены в международный розыск", - говорится в сообщении.
Установлено, что Мендес с 2023 года, а Менкато с 2024 года в качестве наемников за вознаграждение принимают участие в вооруженном конфликте на стороне Украины против российских военнослужащих. Подчеркивается, что Менкато заключил контракт и проходит службу в 59-й отдельной мотопехотной бригаде Сухопутных войск ВЧЦ, реорганизованной в январе 2025 года в 59 отдельную штурмовую бригаду имени Якова Гандзюка Сил беспилотных систем ВСУ, а Мендес - в одном из украинских вооруженных формирований. Сообщается, что осужденные прошли военную подготовку и были обеспечены личным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением.