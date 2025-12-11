Рейтинг@Mail.ru
Наемников из Бразилии и Колумбии, воевавших за ВСУ, приговорили к 13 годам - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/sud-2061434320.html
Наемников из Бразилии и Колумбии, воевавших за ВСУ, приговорили к 13 годам
Наемников из Бразилии и Колумбии, воевавших за ВСУ, приговорили к 13 годам - РИА Новости, 11.12.2025
Наемников из Бразилии и Колумбии, воевавших за ВСУ, приговорили к 13 годам
Наемник из Бразилии Орлей Джуниор Менкато и наемник из Колумбии Сандовал Дейбер Федерико Мендес, воевавшие нас стороне Киева, заочно приговорены на 13 годам... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T16:40:00+03:00
2025-12-11T16:40:00+03:00
в мире
бразилия
россия
колумбия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
https://ria.ru/20251208/sud-2060532246.html
бразилия
россия
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, россия, колумбия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
В мире, Бразилия, Россия, Колумбия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
Наемников из Бразилии и Колумбии, воевавших за ВСУ, приговорили к 13 годам

Воевавших за ВСУ наемников из Бразилии и Колумбии заочно приговорили к 13 годам

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Наемник из Бразилии Орлей Джуниор Менкато и наемник из Колумбии Сандовал Дейбер Федерико Мендес, воевавшие нас стороне Киева, заочно приговорены на 13 годам колонии строгого режима каждый, они объявлены в международный розыск, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства ... судом достаточными для вынесения двух приговоров заочно в отношении граждан Республики Колумбия и Федеративной Республики Бразилии. Мендес Сандовал Дейбер Федерико и Менкато Джуниор Орлей признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество)... Каждый заочно приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Они объявлены в международный розыск", - говорится в сообщении.
Установлено, что Мендес с 2023 года, а Менкато с 2024 года в качестве наемников за вознаграждение принимают участие в вооруженном конфликте на стороне Украины против российских военнослужащих. Подчеркивается, что Менкато заключил контракт и проходит службу в 59-й отдельной мотопехотной бригаде Сухопутных войск ВЧЦ, реорганизованной в январе 2025 года в 59 отдельную штурмовую бригаду имени Якова Гандзюка Сил беспилотных систем ВСУ, а Мендес - в одном из украинских вооруженных формирований. Сообщается, что осужденные прошли военную подготовку и были обеспечены личным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В ДНР заочно осудили наемника из Эстонии, воевавшего на стороне Киева
8 декабря, 12:16
 
В миреБразилияРоссияКолумбияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала