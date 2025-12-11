https://ria.ru/20251211/sud-2061404235.html
Суд в Орле рассмотрит дело о хищении при строительстве школы
Суд в Орле рассмотрит дело о хищении при строительстве школы
Суд в Орле рассмотрит дело о хищении при строительстве школы
Советский районный суд Орла рассмотрит дело о хищении свыше 56 миллионов рублей при строительстве школы в деревне Жилина Орловской области, подрядчики...
Суд в Орле рассмотрит дело о хищении при строительстве школы
Суд в Орле рассмотрит дело о хищении 56 млн рублей при строительстве школы
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Советский районный суд Орла рассмотрит дело о хищении свыше 56 миллионов рублей при строительстве школы в деревне Жилина Орловской области, подрядчики обвиняются в мошенничестве, сообщили
в пресс-службе региональной прокуратуры.
"Прокуратура Орловского района Орловской области
утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Чуркина и Сергея Буланова. Они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество)", – говорится в сообщении.
По версии следствия, в марте 2023 года возглавляющий ООО "АС Монтаж" Чуркин заключил с "Орелгосзаказчиком" контракт на строительство школы в деревне Жилина Орловского муниципального округа в срок до ноября 2024 года. Не планируя исполнять условия контракта, он вступил в сговор о хищении бюджетных средств со своим знакомым Булановым, генеральным директором ООО "Кристалл", заключив с ним договор субподряда.
По данным надзорного ведомства, часть полученных по контракту денег была перечислена на счета субподрядной организации и других юридических лиц, а впоследствии обналичена. Также за счет указанных средств оплачивались лизинговые платежи за дорогостоящее транспортное средство. Преступление выявлено в ходе прокурорской проверки.
"Всего указанным путем Чуркиным и Булановым из бюджета похищено более 56 миллионов рублей... За нарушение срока исполнения контракта должностное лицо подрядчика по постановлению прокуратуры привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере более 1,2 миллиона рублей", – добавили в прокуратуре.
Отмечается, что прокуратура неоднократно вносила представления в адрес правительства региона, подрядчика и заказчика с целью завершения строительства школы. В настоящее время строительство не завершено, срок окончания работ перенесен.