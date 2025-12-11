Суд оставил экс-губернатора Курской области Смирнова в СИЗО

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы до марта продлил арест экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову и бывшему первому замгубернатора Алексею Дедову, обвиняемым в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья Анна Майорова.

Смирнов останется под стражей до 15 марта, Дедов - до 16 марта.

По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", дело бывшего главы которой Владимира Лукина сейчас рассматривает суд в Курске

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя, которая настаивала, что в случае освобождения из СИЗО обвиняемые смогут скрыться или другим образом помешать ходу следствия.

По ее словам, за последние три месяца обвиняемых несколько раз допросили, изъяли документы в 22 организациях, получили заключение бухгалтерской экспертизы и допросили 30 свидетелей. В настоящее время следствие намерено продолжить допросы и ждет результатов еще двух экспертиз.