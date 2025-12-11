https://ria.ru/20251211/sud-2061380490.html
Суд оставил экс-губернатора Курской области Смирнова в СИЗО
Суд оставил экс-губернатора Курской области Смирнова в СИЗО
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы до марта продлил арест экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову и бывшему первому замгубернатора Алексею Дедову, обвиняемым в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья Анна Майорова.
Смирнов
останется под стражей до 15 марта, Дедов - до 16 марта.
По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", дело бывшего главы которой Владимира Лукина
сейчас рассматривает суд в Курске
.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя, которая настаивала, что в случае освобождения из СИЗО обвиняемые смогут скрыться или другим образом помешать ходу следствия.
По ее словам, за последние три месяца обвиняемых несколько раз допросили, изъяли документы в 22 организациях, получили заключение бухгалтерской экспертизы и допросили 30 свидетелей. В настоящее время следствие намерено продолжить допросы и ждет результатов еще двух экспертиз.
Адвокаты, в свою очередь, просили перевести своих подзащитных под домашний арест, указывая, что оба положительно характеризуются, имеют награды и благодарности, а также заключили со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк
сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы
Максима Васильева.