14:28 11.12.2025 (обновлено: 16:18 11.12.2025)
Суд оставил экс-губернатора Курской области Смирнова в СИЗО
Мещанский суд Москвы до марта продлил арест экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову и бывшему первому замгубернатора Алексею Дедову, обвиняемым в... РИА Новости, 11.12.2025
курская область, алексей смирнов (политик) , ирина волк, алексей дедов, москва, курск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), курская областная дума, владимир лукин
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Ирина Волк, Алексей Дедов, Москва, Курск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Курская областная Дума, Владимир Лукин
Алексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы
Алексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Алексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы до марта продлил арест экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову и бывшему первому замгубернатора Алексею Дедову, обвиняемым в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья Анна Майорова.
Смирнов останется под стражей до 15 марта, Дедов - до 16 марта.
По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", дело бывшего главы которой Владимира Лукина сейчас рассматривает суд в Курске.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя, которая настаивала, что в случае освобождения из СИЗО обвиняемые смогут скрыться или другим образом помешать ходу следствия.
По ее словам, за последние три месяца обвиняемых несколько раз допросили, изъяли документы в 22 организациях, получили заключение бухгалтерской экспертизы и допросили 30 свидетелей. В настоящее время следствие намерено продолжить допросы и ждет результатов еще двух экспертиз.
Адвокаты, в свою очередь, просили перевести своих подзащитных под домашний арест, указывая, что оба положительно характеризуются, имеют награды и благодарности, а также заключили со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.
Курская область, Алексей Смирнов (политик), Ирина Волк, Алексей Дедов, Москва, Курск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Курская областная Дума, Владимир Лукин
 
 
