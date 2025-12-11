Обвинение запросило 4,5 года для бывшего вице-мэра Краснодара Нетребы

КРАСНОДАР, 11 дек – РИА Новости. Гособвинение запросило 4,5 года исправительной колонии общего режима и штраф в 1 миллион рублей без ограничения свободы для бывшего вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы, который обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере с превышением должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда города Краснодара.

По данным следствия, в апреле 2025 года во время предвыборной кампании депутатов гордумы Краснодара Нетреба пообещал содействовать за вознаграждение в 4,6 миллиона рублей избранию депутатом начальнику юридического отдела администрации Краснодара Кириллу Перцеву, который был тогда кандидатом в депутаты гордумы. От Перцева он получил 2 миллиона рублей как часть указанной суммы.

Однако довести свой преступный умысел до конца Нетреба не смог, в связи с тем, что был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю

"Прошу суд признать Нетребу виновным в совершении преступления… назначить ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Прошу суд применить в виде наказания штраф в сумме в 1 миллион руб без ограничения свободы", - сказала прокурор.

При этом смягчающими обстоятельствами, добавила гособвинитель, является полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления, наличие детей на иждивении подсудимого, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Меру пресечения гособвинитель попросила оставить прежней до вступления приговора в законную силу. Кроме того, прокурор попросила суд лишить Нетребу права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в целях осуществления функций представителя власти, организационно-распорядительных и административных полномочий на срок 3 года.

Также обвинение попросило суд конфисковать в госсобственность принадлежащий подсудимому мобильный телефон - 17-й Iphone - как средство совершения преступления, а также сохранить арест на его автомобиль в целях исполнения наказания.

Защита назвала озвученное наказание суровым, просила у суда снисхождения и применения наказания, не связанного с лишением свободы. Кроме того, защита представила суду документы, свидетельствующие о ежемесячной материальной помощи его сыну Ярославу Нетребе в размере 15 тысяч рублей. Суд данные документы приобщил к делу.

В ходе предыдущего заседания Нетреба уже признал вину в полном объеме и чистосердечно раскаялся в содеянном.

Суд объявил перерыв до 15 декабря.

В конце апреля Нетребу отправили под домашний арест, сообщали РИА Новости в силовых структурах. До этого в его кабинете в мэрии Краснодара прошли обыски.