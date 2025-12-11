Рейтинг@Mail.ru
Обвинение запросило 4,5 года для бывшего вице-мэра Краснодара Нетребы
11:16 11.12.2025 (обновлено: 11:18 11.12.2025)
Обвинение запросило 4,5 года для бывшего вице-мэра Краснодара Нетребы
происшествия
краснодар
россия
краснодарский край
краснодар
россия
краснодарский край
Новости
происшествия, краснодар, россия, краснодарский край
Происшествия, Краснодар, Россия, Краснодарский край
Всеволод Нетреба
Всеволод Нетреба
Всеволод Нетреба. Архивное фото
Всеволод Нетреба. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 дек – РИА Новости. Гособвинение запросило 4,5 года исправительной колонии общего режима и штраф в 1 миллион рублей без ограничения свободы для бывшего вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы, который обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере с превышением должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда города Краснодара.
По данным следствия, в апреле 2025 года во время предвыборной кампании депутатов гордумы Краснодара Нетреба пообещал содействовать за вознаграждение в 4,6 миллиона рублей избранию депутатом начальнику юридического отдела администрации Краснодара Кириллу Перцеву, который был тогда кандидатом в депутаты гордумы. От Перцева он получил 2 миллиона рублей как часть указанной суммы.
Однако довести свой преступный умысел до конца Нетреба не смог, в связи с тем, что был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
"Прошу суд признать Нетребу виновным в совершении преступления… назначить ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Прошу суд применить в виде наказания штраф в сумме в 1 миллион руб без ограничения свободы", - сказала прокурор.
При этом смягчающими обстоятельствами, добавила гособвинитель, является полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления, наличие детей на иждивении подсудимого, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.
Меру пресечения гособвинитель попросила оставить прежней до вступления приговора в законную силу. Кроме того, прокурор попросила суд лишить Нетребу права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в целях осуществления функций представителя власти, организационно-распорядительных и административных полномочий на срок 3 года.
Также обвинение попросило суд конфисковать в госсобственность принадлежащий подсудимому мобильный телефон - 17-й Iphone - как средство совершения преступления, а также сохранить арест на его автомобиль в целях исполнения наказания.
Защита назвала озвученное наказание суровым, просила у суда снисхождения и применения наказания, не связанного с лишением свободы. Кроме того, защита представила суду документы, свидетельствующие о ежемесячной материальной помощи его сыну Ярославу Нетребе в размере 15 тысяч рублей. Суд данные документы приобщил к делу.
В ходе предыдущего заседания Нетреба уже признал вину в полном объеме и чистосердечно раскаялся в содеянном.
Суд объявил перерыв до 15 декабря.
В конце апреля Нетребу отправили под домашний арест, сообщали РИА Новости в силовых структурах. До этого в его кабинете в мэрии Краснодара прошли обыски.
Нетреба занял пост вице-мэра Краснодара в августе 2024 года, он курировал вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.
ПроисшествияКраснодарРоссияКраснодарский край
 
 
Обсуждения
