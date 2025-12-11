Суд взыскал в конкурсную массу Блиновской 15 миллионов рублей

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделкой выход мужа Елены Блиновской Алексея из ярославской компании "Перспектива", занимавшейся производством кофемашин, и взыскал в конкурсную массу "королевы марафонов" более 15 миллионов рублей убытков, причиненных этим выходом, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Как пояснил представитель финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной, гендиректор и совладелец ООО " Перспектива " Владимир Кондрух в 2023 году, когда возбудили уголовное дело против Блиновской , создал "зеркальную" компанию "Гуфо", в которую фактически вывел весь бизнес.

"Там работали одни и те же работники, было одно и то же место регистрации, один и тот же вид деятельности, один и тот же сайт, использовался один и тот же товарный знак", - сказал представитель управляющего, отметив, что Блиновский, у которого в ООО "Перспектива" было 45%, вышел из бизнеса в начале 2024 года.

По словам юриста, управляющий не заинтересован в возврате доли Блиновского в "Перспективе", которая почти прекратила деятельность, а просит взыскать убытки с Блиновского, Кондруха и "Перспективы" в размере реальной стоимости доли Блиновского как в "Перспективе", которая работала в 2023 году первые полгода, так и аналогичной доли в "Гуфо", которая работала вторую половину года.

Кроме того, в состав убытков вошли 9 миллионов рублей займа, который Блиновский выдал "Перспективе" из средств, заработанных его женой на марафонах, и который не был возвращен.

В итоге финуправляющий, как пояснил его представитель, просит вернуть действительную стоимость доли Блиновского в "Перспективе", неосновательное обогащение, вызванное переводом бизнеса на зеркальную организацию, и убытки от невозврата займа. Суд полностью удовлетворил требования.