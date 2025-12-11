https://ria.ru/20251211/styuardessy-2061258616.html
Российские авиакомпании рассказали о высоте каблуков стюардесс
Российские авиакомпании рассказали о высоте каблуков стюардесс - РИА Новости, 11.12.2025
Российские авиакомпании рассказали о высоте каблуков стюардесс
Высота каблуков стюардесс российских авиакомпаний варьируется в пределах 2-4 сантиметров, а некоторые авиаперевозчики и вовсе перешли на кроссовки для... РИА Новости, 11.12.2025
россия
s7 airlines
smartavia
ютэйр
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Высота каблуков стюардесс российских авиакомпаний варьируется в пределах 2-4 сантиметров, а некоторые авиаперевозчики и вовсе перешли на кроссовки для бортпроводников, выяснил корреспондент РИА Новости, пообщавшись с представителями ряда крупных авиакомпаний РФ.
При выборе формы авиакомпании руководствуются соображениями как безопасности полетов, так и удобства бортпроводников. При этом определенных рекомендаций от ведомств относительно формы нет, правила ее ношения устанавливают сами авиаперевозчики.
"Из соображений безопасности полетов (затруднение при эвакуации и повреждаемость аварийных надувных трапов) и заботы о здоровье персонала у бортпроводников удобный каблук - сантиметра 2,5", - рассказали агентству в авиакомпании "ЮТэйр
".
Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот
" также строго регламентирует высоту каблуков туфель, которые надевают в рейс стюардессы – она не должна превышать 4 сантиметров. Однако для участия в маркетинговых мероприятиях предоставляются форменные туфли на шпильках.
Некоторые авиакомпании в целях удобства и безопасности стали отказываться от требований ношения туфель на каблуках – так поступили в Smartavia
и S7
("Сибирь").
"В 2024 году авиакомпания перешла на новую форменную одежду и обувь – удобные кожаные кеды", - сообщили в Smartavia.
А особенностью авиакомпании S7 является модульность формы – бортпроводники могут сочетать базовые элементы между собой. После перехода на новую модульную форму у стюардесс S7 появилась возможность работать на рейсах не только в туфлях, но и в кроссовках.