Палата представителей отклонила резолюцию об импичменте Трампу

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Палата представителей США в четверг отклонила резолюцию конгрессмена-демократа Эла Грина о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу за якобы злоупотребление президентскими полномочиями, угрозы в адрес членов конгресса и судей, следует из трансляции C-SPAN.
По результатам голосования, 237 законодателей, включая 23 демократа, поддержали отклонение резолюции, в то время как 140 конгрессменов, все от демпартии, проголосовали против.
По информации портала Axios, голосование вызвало недовольство среди демократов, многие из которых выступают против активного использования процедуры импичмента как политического инструмента, но при этом не хотят выглядеть сторонниками Трампа.
Ранее Грин, представляющий штат Техас, сообщил в соцсети X, что подал резолюцию об импичменте президенту Трампу. Грин в своем обращении указал на заявление, сделанное президентом в ноябре после того, как шесть демократов из конгресса призвали военных США не исполнять приказы администрации Трампа в случае, если они противоречат закону. Позднее американский лидер пригрозил им серьезными проблемами за подобные призывы, уточнив, что раньше за такое грозила бы казнь.
Техасский конгрессмен уже выдвигал резолюции об импичменте Трампу. В частности, в июне он призывал объявить импичмент американскому лидеру за нанесение ударов по Ирану без консультации с законодателями. Грин известен на Капитолийском холме отчасти тем, что неоднократно бросал вызов лидерам Демократической партии, членом которой он является, чтобы добиться импичмента Трампа во время его первого срока. Тогда он делал это минимум трижды и каждый раз терпел неудачу.