Левитт не смогла однозначно ответить на вопрос об урегулировании на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:45 11.12.2025
Левитт не смогла однозначно ответить на вопрос об урегулировании на Украине
Левитт не смогла однозначно ответить на вопрос об урегулировании на Украине
Вопрос достижимости украинского урегулирования для Вашингтона подвешен в воздухе, считает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 11.12.2025
Левитт не смогла однозначно ответить на вопрос об урегулировании на Украине

Левитт: вопрос достижимости урегулирования на Украине подвешен в воздухе

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на ежедневном брифинге в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на ежедневном брифинге в Белом доме - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на ежедневном брифинге в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Вопрос достижимости украинского урегулирования для Вашингтона подвешен в воздухе, считает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Этот вопрос до сих пор подвешен в воздухе: верим ли мы, что настоящий мир может быть достигнут и мы по-настоящему можем продвинуться", - сказала Левитт журналистам.
По ее словам, представители США поедут на возможную встречу с европейскими и киевскими чиновниками в выходные, только если будут уверены, что такой контакт будет достоин потраченного времени.
Как сообщила Левитт, чиновники американской администрации в последние недели провела десятки часов на переговорах с РФ и Украиной.
Представители США, Франции, Германии, Великобритании и Украины, по сообщениям американских СМИ, могут встретиться в субботу в Париже.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Российский лидер Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
США потратили более 30 часов на переговоры по Украине, заявила Левитт
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
