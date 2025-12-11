Минфин США ввел санкции против трех племянников супруги Мадуро

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Министерство финансов США в четверг ввело санкции против трех племянников супруги президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес, одного бизнесмена и шести компаний, работающих в нефтяном секторе страны.

Племянниками Флорес, попавшими под санкции, указаны Эфраин Антонио Кампо Флорес и Франки Франсиско Флорес де Фрейтас, которые якобы занимаются незаконным оборотом наркотиков, а также Карлос Эрик Мальпика Флорес, который является бывшим чиновником администрации Мадуро.

Также санкции были введены против бизнесмена из Панамы Рамона Карретеро Наполитано, у компании которого предположительно были дорогостоящие контракты с правительством Мадуро.

Санкции - часть давления, в том числе военного, оказываемого американской стороной на венесуэльскую.