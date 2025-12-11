https://ria.ru/20251211/ssha-2061539290.html
Минфин США ввел санкции против трех племянников супруги Мадуро
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Министерство финансов США в четверг ввело санкции против трех племянников супруги президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес, одного бизнесмена и шести компаний, работающих в нефтяном секторе страны.
"Сегодня управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США
(OFAC) принимает меры против режима Николаса Мадуро
в Венесуэле
, вводя санкции против трех племянников жены Мадуро Силии Флорес
, бизнесмена, связанного с Мадуро, и шести судоходных компаний, работающих в нефтяном секторе Венесуэлы", - говорится в заявлении министерства.
Племянниками Флорес, попавшими под санкции, указаны Эфраин Антонио Кампо Флорес и Франки Франсиско Флорес де Фрейтас, которые якобы занимаются незаконным оборотом наркотиков, а также Карлос Эрик Мальпика Флорес, который является бывшим чиновником администрации Мадуро.
Также санкции были введены против бизнесмена из Панамы
Рамона Карретеро Наполитано, у компании которого предположительно были дорогостоящие контракты с правительством Мадуро.
Санкции - часть давления, в том числе военного, оказываемого американской стороной на венесуэльскую.
США
оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC
в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Президент США Дональд Трамп
3 ноября выразил мнение, что дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе
эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна
