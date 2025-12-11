Рейтинг@Mail.ru
США потратили более 30 часов на переговоры по Украине, заявила Левитт - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:38 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/ssha-2061533170.html
США потратили более 30 часов на переговоры по Украине, заявила Левитт
США потратили более 30 часов на переговоры по Украине, заявила Левитт - РИА Новости, 11.12.2025
США потратили более 30 часов на переговоры по Украине, заявила Левитт
США потратили более 30 часов за последние недели на переговоры с Россией, Украиной и европейскими странами, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T22:38:00+03:00
2025-12-11T22:38:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
владимир путин
каролин левитт
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048972822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d1482b416f25b667835a48b366b4c34.jpg
https://ria.ru/20251211/tramp-2061527580.html
https://ria.ru/20251211/tramp-2061527113.html
https://ria.ru/20251211/ssha-2061527017.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048972822_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_454dee126388da2f3efbeaed7fe22d49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, каролин левитт, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Каролин Левитт, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
США потратили более 30 часов на переговоры по Украине, заявила Левитт

Белый дом: США за пару недель потратили 30 часов на переговоры с РФ, ЕС и Киевом

© AP Photo / Evan VucciКаролин Левитт
Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Каролин Левитт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. США потратили более 30 часов за последние недели на переговоры с Россией, Украиной и европейскими странами, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Эта администрация потратила более 30 часов за последние пару недель на встречи с россиянами, украинцами и европейцами, а также на переговоры с ними", - сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Трамп разочарован Россией и Украиной, сообщает Белый дом
Вчера, 21:45
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Российский лидер Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Трамп знает о последнем предложении Зеленского, сообщает Белый дом
Вчера, 21:41
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Белый дом: Уиткофф и другие чиновники сейчас ведут переговоры по Украине
Вчера, 21:40
 
В миреРоссияСШАКиевВладимир ПутинКаролин ЛевиттДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала