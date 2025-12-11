https://ria.ru/20251211/ssha-2061533170.html
США потратили более 30 часов на переговоры по Украине, заявила Левитт
2025-12-11T22:38:00+03:00
США потратили более 30 часов на переговоры по Украине, заявила Левитт
Белый дом: США за пару недель потратили 30 часов на переговоры с РФ, ЕС и Киевом
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. США потратили более 30 часов за последние недели на переговоры с Россией, Украиной и европейскими странами, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Эта администрация потратила более 30 часов за последние пару недель на встречи с россиянами, украинцами и европейцами, а также на переговоры с ними", - сказала Левитт
в ходе брифинга для журналистов.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Российский лидер Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина
и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.