Белый дом прокомментировал захват танкера у берегов Венесуэлы
22:12 11.12.2025 (обновлено: 22:18 11.12.2025)
Белый дом прокомментировал захват танкера у берегов Венесуэлы
Белый дом прокомментировал захват танкера у берегов Венесуэлы
Соединенные Штаты лишь следовали своим законам о санкциях при аресте судна у берегов Венесуэлы, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 11.12.2025
Белый дом прокомментировал захват танкера у берегов Венесуэлы

Белый дом: США лишь следовали своим законам при аресте судна у берегов Венесуэлы

Захват танкера у берегов Венесуэлы. Кадр видео
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты лишь следовали своим законам о санкциях при аресте судна у берегов Венесуэлы, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Я думаю, президент (США Дональд Трамп - ред.) рассматривает захват нефтяного танкера как осуществление санкционной политики администрации", — сказала она журналистам в ответ на вопрос может ли арест танкера привести к военному конфликту.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп заявил о захвате крупного танкера у берегов Венесуэлы
10 декабря, 23:13
 
