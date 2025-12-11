https://ria.ru/20251211/ssha-2061530934.html
Белый дом прокомментировал захват танкера у берегов Венесуэлы
Белый дом прокомментировал захват танкера у берегов Венесуэлы - РИА Новости, 11.12.2025
Белый дом прокомментировал захват танкера у берегов Венесуэлы
Соединенные Штаты лишь следовали своим законам о санкциях при аресте судна у берегов Венесуэлы, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 11.12.2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Белый дом прокомментировал захват танкера у берегов Венесуэлы
Белый дом: США лишь следовали своим законам при аресте судна у берегов Венесуэлы