21:59 11.12.2025
Трамп хочет смены владельца CNN, заявил Белый дом на фоне покупки канала
Президент США Дональд Трамп хочет смены руководства телеканала CNN, сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 11.12.2025
в мире, сша, дональд трамп, netflix, каролин левитт
В мире, США, Дональд Трамп, Netflix, Каролин Левитт
Трамп хочет смены владельца CNN, заявил Белый дом на фоне покупки канала

Белый дом сообщил, что Трамп хочет смены руководства CNN на фоне продажи канала

CC BY 2.0 / ~Bani~ / CNNЗдание телеканала CNN
Здание телеканала CNN - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
CC BY 2.0 / ~Bani~ / CNN
Здание телеканала CNN. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет смены руководства телеканала CNN, сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Слова президента о продаже CNN и новом руководстве подтверждаются обменом с репортером CNN в комнате. Их аудитория уменьшается, рейтинги снижаются и президент справедливо верит, что сети пошло бы на пользу сменить владельца", - сообщила она журналистам.
Накануне Трамп назвал телеканал "рукой демократов" и заявил, что его обязательно нужно продать.
Телеканал входит в холдинг Warner Brothers, на покупку которой претендует Netflix и Paramount.
Знак Голливуда - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Paramount предложил купить Warner Bros. дороже, чем Netflix
8 декабря, 22:05
 
