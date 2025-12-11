https://ria.ru/20251211/ssha-2061529505.html
Трамп хочет смены владельца CNN, заявил Белый дом на фоне покупки канала
Трамп хочет смены владельца CNN, заявил Белый дом на фоне покупки канала - РИА Новости, 11.12.2025
Трамп хочет смены владельца CNN, заявил Белый дом на фоне покупки канала
Президент США Дональд Трамп хочет смены руководства телеканала CNN, сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 11.12.2025
