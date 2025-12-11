Рейтинг@Mail.ru
Трамп более чем достоин Нобелевской премии мира, заявили в Белом доме - РИА Новости, 11.12.2025
21:59 11.12.2025
Трамп более чем достоин Нобелевской премии мира, заявили в Белом доме
Трамп более чем достоин Нобелевской премии мира, заявили в Белом доме - РИА Новости, 11.12.2025
Трамп более чем достоин Нобелевской премии мира, заявили в Белом доме
Президент США Дональд Трамп более чем достоин Нобелевской премии мира, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 11.12.2025
в мире, сша, дональд трамп, каролин левитт
В мире, США, Дональд Трамп, Каролин Левитт
Трамп более чем достоин Нобелевской премии мира, заявили в Белом доме

Левитт: Трамп более чем достоин Нобелевской премии мира

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп более чем достоин Нобелевской премии мира, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"За прошедший год президент доказал, что он более чем достоин Нобелевской премии мира. Я думаю, что за прошедший год он был номинирован на нее почти 100 раз, что, безусловно, является рекордным показателем", — сказала она журналистам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Трамп ответил на вопрос о желании получить Нобелевскую премию
2 сентября, 13:18
 
