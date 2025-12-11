https://ria.ru/20251211/ssha-2061529380.html
Трамп более чем достоин Нобелевской премии мира, заявили в Белом доме
Трамп более чем достоин Нобелевской премии мира, заявили в Белом доме - РИА Новости, 11.12.2025
Трамп более чем достоин Нобелевской премии мира, заявили в Белом доме
Президент США Дональд Трамп более чем достоин Нобелевской премии мира, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T21:59:00+03:00
2025-12-11T21:59:00+03:00
2025-12-11T21:59:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ef2321beb4c04b955737ccbed19d334.jpg
https://ria.ru/20250902/tramp-2039069721.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f3469e337de0dffcdf6bfc6fce2b574a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, каролин левитт
В мире, США, Дональд Трамп, Каролин Левитт
Трамп более чем достоин Нобелевской премии мира, заявили в Белом доме
Левитт: Трамп более чем достоин Нобелевской премии мира