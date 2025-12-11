Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал слова Зеленского о референдуме среднем пальцем в адрес США - РИА Новости, 11.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:50 11.12.2025 (обновлено: 21:57 11.12.2025)
Медведев назвал слова Зеленского о референдуме среднем пальцем в адрес США
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова Владимира Зеленского о возможном референдуме по территориальному вопросу, заявил, что это "средний палец" РИА Новости, 11.12.2025
Медведев назвал слова Зеленского о референдуме среднем пальцем в адрес США

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова Владимира Зеленского о возможном референдуме по территориальному вопросу, заявил, что это "средний палец" в адрес США, таким образом Киев будет тормозить переговоры по урегулированию.
Ранее телеканал "Общественное" сообщил, что Зеленский допустил проведение "всеукраинского референдума" по территориальным вопросам.
"Этот наркоман-фюрер показал Белому дому средний палец. Все понимают, что референдум по вопросу территорий на Украине затормозит переговоры. Именно этого и добивается киевский клоун. Сколько еще ты будешь терпеть это, Америка?", - написал Медведев в соцсети X.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Трамп разочарован Россией и Украиной, сообщает Белый дом
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий МедведевРоссияСШАВладимир ЗеленскийКиев
 
 
