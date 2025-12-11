https://ria.ru/20251211/ssha-2061528262.html
Медведев назвал слова Зеленского о референдуме среднем пальцем в адрес США
Медведев назвал слова Зеленского о референдуме среднем пальцем в адрес США - РИА Новости, 11.12.2025
Медведев назвал слова Зеленского о референдуме среднем пальцем в адрес США
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова Владимира Зеленского о возможном референдуме по территориальному вопросу, заявил, что это "средний палец" РИА Новости, 11.12.2025
Медведев: референдум на Украине затормозит переговоры