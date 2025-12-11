Рейтинг@Mail.ru
Белый дом отказался комментировать возможное вторжение в Венесуэлу
21:43 11.12.2025 (обновлено: 21:50 11.12.2025)
Белый дом отказался комментировать возможное вторжение в Венесуэлу
Белый дом отказался комментировать возможное вторжение в Венесуэлу
Белый дом отказался комментировать возможное вторжение в Венесуэлу

Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford
© Фото : U.S. Nav / Petty Officer 2nd Class Alice Husted
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в четверг отказалась комментировать возможность начала крупной военной кампании Соединенных Штатов в Карибском бассейне.
"Что касается каких-либо новых действий в Венесуэле, я определенно не собираюсь опережать президента Соединенных Штатов или военных", - сказала она журналистам в ответ на вопрос, не подрывает ли возможность усиления эскалации в регионе шансы президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Вчера, 18:23
 
